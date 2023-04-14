Французский издатель Nacon объявил об изменениях в руководстве студии Spiders ©

Французский издатель Nacon объявил об изменениях в руководстве студии Spiders (GreedFall, SteelRising): Жанна Руссо, основательница и глава студии с 2008 года по сегодняшний день, покинула свой пост, уступив его Анне Девуассу.

Однако Руссо не собирается покидать Spiders, поскольку она была назначена креативным и производственным директором студии. В своей новой должности она будет отвечать за творческие элементы игр Spiders, включая долгожданную Greedfall 2: The Dying World, а также еще одну, пока не анонсированную игру.

Анн Девуассу пришла в Spiders после семи лет работы в студии разработки Kylotonn компании Nacon и будет управлять командой, которая за последние три года выросла с 35 до 80 человек.

Жанна Руссо - один из самых интересных голосов на французской сцене разработки. В компании Spiders она всегда отдавала предпочтение творческому подходу к жанру ролевых игр, создавая игры с увлекательным и самобытным сеттингом.