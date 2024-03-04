GreedFall 2: The Dying World будет гораздо амбициознее первой части

Nacon and Spiders наконец-то представили новый трейлер для GreedFall 2: The Dying World, а также неожиданно объявили о раннем доступе. Экшен-RPG будет доступна для PC-игроков через ранний доступ Steam этим летом и будет включать в себя все начало игры, о чем разработчики рассказали в пресс-релизе после Nacon Connect.
Продюсер Реба Исбер также объяснила решение о раннем доступе.
GreedFall 2, безусловно, более амбициозная игра, чем первая. Ранний доступ показался нам правильным решением. Мы в значительной степени полагаемся на ранний доступ, чтобы собрать отзывы игроков и понять, в правильном ли направлении мы движемся.
Генеральный директор студии Джеханн Руссо, которая была ведущим сценаристом первой игры, также назвала боевую систему в качестве еще одной причины. На этот раз игроки могут управлять всеми своими союзниками, и здесь есть над чем поработать.
Это не пошаговая система, но вы все равно можете контролировать свою команду, и именно поэтому обратная связь с игроком была очень важна — ведь это что-то новое. Мы никогда раньше не делали подобных элементов управления.
Исбер рассказал, что игроки в раннем доступе будут исследовать "новое окружение" и что у команды запланированы регулярные обновления. Так же стало известно, что сохранения не будут переноситься между обновлениями (как в Baldur's Gate 3 в период раннего доступа).
GreedFall 2: The Dying World также выйдет на PS5 и Xbox Series X/S.
Посмотрим. Учитывая, что это Спайдерс...
У них очень серьезный качественный скачок после Техномансера, но вот ДЛС к Гридфолл меня сильно разочаровал. Надеюсь, они учтут ошибки и недостатки первой части и серьёзно поработают над второй. Особенно в таймменеджмент - а то у них постоянно 1 половина игры норм и затягивает, а потом чем дальше тем скомканней в стиле "СРОКИ!!!! бросай всё выпускай как есть". Сюжета это, к сожалению, тоже касается. Тут они попробуют формат с ранним доступом - многим играм такое идет на пользу. Надеюсь, этой тоже.
Всё ещё настораживает решение сделать приквел, события которого развиваются за несколько лет до событий первой части.
Учитывая, что у Spider'ов нет гигантских бюджетов, сложно представить, как они качественно впишут уже существующий лор и персонажей из первой части во вторую.
С чего им вписывать персонажей 1й игры во вторую? Учитывая, что в первой мы играли за "племянника" князя и Ко, а в Серене - только пролог и бегом на корабль, с какого перепуга какой-то дикарь/дикарка, только что привезённые в цепях на континент, вообще смогут встретиться с участниками первой игры? Неизвестно даже, будет ли это территория Содружества (и Серена в частности).
И как раз сиквел было бы в разы труднее сделать, учитывая, насколько разные концовки у первой игры могли получиться.
Скорее всего будут копать малихор, т.к. история появления болезни толком не раскрыта, кроме "порочный мир, порочное общество". М.б. наш герой как раз и траванёт "белых угнетателей" этой чумой. Вот вообще не удивлюсь
Надеюсь у них будет качественный скачок.
"GreedFall 2, безусловно, более амбициозная игра, чем первая."
Главное, чтобы амбиции не помешали сделать действительно качественную и интересную игру. Первая часть оказалась неплохой игрой, хотя до действительно стоящей, ей, к сожалению, очень далеко. Что ж, поживём, увидим.