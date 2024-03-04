GreedFall 2: The Dying World будет гораздо амбициознее первой части

Nacon and Spiders наконец-то представили новый трейлер для GreedFall 2: The Dying World, а также неожиданно объявили о раннем доступе. Экшен-RPG будет доступна для PC-игроков через ранний доступ Steam этим летом и будет включать в себя все начало игры, о чем разработчики рассказали в пресс-релизе после Nacon Connect.

Продюсер Реба Исбер также объяснила решение о раннем доступе.

GreedFall 2, безусловно, более амбициозная игра, чем первая. Ранний доступ показался нам правильным решением. Мы в значительной степени полагаемся на ранний доступ, чтобы собрать отзывы игроков и понять, в правильном ли направлении мы движемся.

Генеральный директор студии Джеханн Руссо, которая была ведущим сценаристом первой игры, также назвала боевую систему в качестве еще одной причины. На этот раз игроки могут управлять всеми своими союзниками, и здесь есть над чем поработать.

Это не пошаговая система, но вы все равно можете контролировать свою команду, и именно поэтому обратная связь с игроком была очень важна — ведь это что-то новое. Мы никогда раньше не делали подобных элементов управления.

Исбер рассказал, что игроки в раннем доступе будут исследовать "новое окружение" и что у команды запланированы регулярные обновления. Так же стало известно, что сохранения не будут переноситься между обновлениями (как в Baldur's Gate 3 в период раннего доступа).

GreedFall 2: The Dying World также выйдет на PS5 и Xbox Series X/S.