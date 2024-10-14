Ролевая игра GreedFall 2 получила патч с улучшениями и исправлениями

Сегодня разработчики из студии Spiders выпустили обновление 0.1.1 для критикуемой ролевой игры GreedFall 2: The Dying World. Как подчеркнули создатели в заметке в Steam, исправления и улучшения, внесенные в последнее обновление, были разработаны «на основе комментариев игроков».
Улучшения
- В оконном режиме без рамок курсор мыши теперь ограничен окном
- Настройка эффекта камеры теперь отключена по умолчанию, чтобы предотвратить укачивание
- В бою наведение курсора на портреты компаньонов изменит внешний вид курсора, когда вы нацелитесь на союзника
- В скрытом состоянии журнал боя теперь имеет правильный размер
- Удалены типы снаряжения в описании (легкое, среднее, тяжелое)
- Добавлена локализация
- Увеличена скорость добычи серы
- Улучшено нацеливание на обезьян в бою
- Взаимодействие с NPC «кнопка удержания» больше не нужно удерживать, за исключением взаимодействия с компаньонами
- Добавлен новый выбор лысого для создания персонажа
- Улучшена анимация ящериц
- Теперь обезьяны будут спускаться с деревьев, как только все остальные обезьяны на земле будут побеждены
Полный список изменений доступен по ссылке.
Ну, годик два и спайдерсы доберутся до уровня первой части.
Скорей всего игра умрет за это время