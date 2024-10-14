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GreedFall 2: The Dying World 24.09.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
6.9 123 оценки

Ролевая игра GreedFall 2 получила патч с улучшениями и исправлениями

monk70
Новости

Сегодня разработчики из студии Spiders выпустили обновление 0.1.1 для критикуемой ролевой игры GreedFall 2: The Dying World. Как подчеркнули создатели в заметке в Steam, исправления и улучшения, внесенные в последнее обновление, были разработаны «на основе комментариев игроков».

Улучшения

  • В оконном режиме без рамок курсор мыши теперь ограничен окном
  • Настройка эффекта камеры теперь отключена по умолчанию, чтобы предотвратить укачивание
  • В бою наведение курсора на портреты компаньонов изменит внешний вид курсора, когда вы нацелитесь на союзника
  • В скрытом состоянии журнал боя теперь имеет правильный размер
  • Удалены типы снаряжения в описании (легкое, среднее, тяжелое)
  • Добавлена ​​локализация
  • Увеличена скорость добычи серы
  • Улучшено нацеливание на обезьян в бою
  • Взаимодействие с NPC «кнопка удержания» больше не нужно удерживать, за исключением взаимодействия с компаньонами
  • Добавлен новый выбор лысого для создания персонажа
  • Улучшена анимация ящериц
  • Теперь обезьяны будут спускаться с деревьев, как только все остальные обезьяны на земле будут побеждены

Полный список изменений доступен по ссылке.

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2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Hevin

Ну, годик два и спайдерсы доберутся до уровня первой части.

1
Денис Сидоров 5

Скорей всего игра умрет за это время

1