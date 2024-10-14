Ролевая игра GreedFall 2 получила патч с улучшениями и исправлениями

Сегодня разработчики из студии Spiders выпустили обновление 0.1.1 для критикуемой ролевой игры GreedFall 2: The Dying World. Как подчеркнули создатели в заметке в Steam, исправления и улучшения, внесенные в последнее обновление, были разработаны «на основе комментариев игроков».

Улучшения

В оконном режиме без рамок курсор мыши теперь ограничен окном

Настройка эффекта камеры теперь отключена по умолчанию, чтобы предотвратить укачивание

В бою наведение курсора на портреты компаньонов изменит внешний вид курсора, когда вы нацелитесь на союзника

В скрытом состоянии журнал боя теперь имеет правильный размер

Удалены типы снаряжения в описании (легкое, среднее, тяжелое)

Добавлена ​​локализация

Увеличена скорость добычи серы

Улучшено нацеливание на обезьян в бою

Взаимодействие с NPC «кнопка удержания» больше не нужно удерживать, за исключением взаимодействия с компаньонами

Добавлен новый выбор лысого для создания персонажа

Улучшена анимация ящериц

Теперь обезьяны будут спускаться с деревьев, как только все остальные обезьяны на земле будут побеждены

Полный список изменений доступен по ссылке.