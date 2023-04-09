Кибер-байкерский экшен Gripper получит обновление с дополнительными параметрами сложности и улучшениями ©

Сразу после запуска кибер-байкерского экшена Gripper, посвященного схватке с боссами, команда Heart Core LTD работала над несколькими улучшениями для игры. Разработчики получили множество отзывов от фанатов и собираются добавить в игру дополнительные параметры сложности, дополнения пользовательского интерфейса и другие улучшения качества жизни.

«Мы очень рады, что игрокам нравится Gripper, и прислушиваемся к отзывам, над реализацией которых мы сейчас работаем», — сказал генеральный директор Heart Core Кирилл Золовкин. «Предоставить нашим фанатам наилучшие впечатления — наша главная цель, и вскоре мы сможем поделиться с ними обновлениями».

Начиная со сложности, команда вводит три новых варианта: нормальный, сложный и невозможный. В настоящее время Gripper имеет одну стандартную сложность, и эти дополнительные опции позволят игрокам с разным уровнем навыков насладиться быстрым и неистовым геймплеем. Кроме того, в разделах «Туннели» теперь есть контрольные точки на уровне сложности «Нормальный» и «Сложный», а скорость регенерации аптечек в битвах с боссами будет увеличена.

В Gripper игроки садятся на сиденье в роли кибер-байкера, застрявшего в рушащемся мире. Давно разлученный со своими родителями, он возвращается в их жизнь и вынужден спасать мир от ИИ, известного как Зеро. Для этого он должен мчаться по постапокалиптическим ландшафтам, соединенным коварными туннелями, исследовать мертвые земли с помощью своего механизированного приятеля-кошки Кэт-Кита и в конечном итоге победить безжалостных боссов, схватив и вырвав их сердца.