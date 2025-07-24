Xbox разыграет 3-метрового муравья в честь релиза Grounded 2

В честь выхода Grounded 2, Microsoft разыгрывает 3-метровую плюшевую копию ездового муравья из игры. У игрушки есть седло — её позиционируют как «геймерскую мебель».

Чтобы участвовать, нужно:

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на X (Twitter), или оставить комментарий с этим хэштегом под промо-постом в Instagram.

Grounded 2 — сиквел кооперативного выживания Obsidian. Вместо сада теперь парк, добавлены насекомые-маунты. Игра выйдет 29 июля в раннем доступе на ПК и Xbox Series X|S. LAN-мультиплеера не будет. Возможен релиз на PS5 и Switch 2.