Xbox разыграет 3-метрового муравья в честь релиза Grounded 2

В честь выхода Grounded 2, Microsoft разыгрывает 3-метровую плюшевую копию ездового муравья из игры. У игрушки есть седло — её позиционируют как «геймерскую мебель».
Чтобы участвовать, нужно:
- сделать репост официального поста Xbox с хэштегом #Grounded2Sweepstakes на X (Twitter),
- или оставить комментарий с этим хэштегом под промо-постом в Instagram.
Grounded 2 — сиквел кооперативного выживания Obsidian. Вместо сада теперь парк, добавлены насекомые-маунты. Игра выйдет 29 июля в раннем доступе на ПК и Xbox Series X|S. LAN-мультиплеера не будет. Возможен релиз на PS5 и Switch 2.
Ничего личного просто поработайте нашими волонтерами-промоутерами за дешёвую копию плюшевой игрушки.
всякую чушь предлагают ради продвижения этого хлама и даром не надо
дак он ё**ный во все щели зачем он такой нужен)))
живого надеюсь