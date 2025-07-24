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Grounded 2 29.07.2025
Экшен, Выживание, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
7.3 23 оценки

Xbox разыграет 3-метрового муравья в честь релиза Grounded 2

RedDay13 RedDay13

В честь выхода Grounded 2, Microsoft разыгрывает 3-метровую плюшевую копию ездового муравья из игры. У игрушки есть седло — её позиционируют как «геймерскую мебель».

Чтобы участвовать, нужно:

  • сделать репост официального поста Xbox с хэштегом #Grounded2Sweepstakes на X (Twitter),
  • или оставить комментарий с этим хэштегом под промо-постом в Instagram.

Grounded 2 — сиквел кооперативного выживания Obsidian. Вместо сада теперь парк, добавлены насекомые-маунты. Игра выйдет 29 июля в раннем доступе на ПК и Xbox Series X|S. LAN-мультиплеера не будет. Возможен релиз на PS5 и Switch 2.

8
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Egik81

Ничего личного просто поработайте нашими волонтерами-промоутерами за дешёвую копию плюшевой игрушки.

3
WerGC

всякую чушь предлагают ради продвижения этого хлама и даром не надо

2
Ellie Williams

дак он ё**ный во все щели зачем он такой нужен)))

1
InkubatorKlef

живого надеюсь