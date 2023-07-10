10 лет назад нам впервые был представлен геймплей Grand Theft Auto 5 ©

Франшиза Grand Theft Auto от Rockstar Games входит в число крупнейших IP в игровой индустрии. GTA 5 - последняя игра франшизы, и в ближайшие два года ожидается выход еще одной игры.

Франшиза всегда предлагала высококачественный игровой процесс с открытым миром. GTA 5 - это, пожалуй, лучшая часть франшизы, и она продолжает пользоваться непревзойденным успехом в игровой индустрии.

Хотя игра еще не достигла своего 10-летнего юбилея, Rockstar Games показала первый геймплейный ролик GTA 5 десять лет назад - 9 июля 2013 года.

Геймплейный ролик знакомит с разросшимся открытым миром последней версии Grand Theft Auto от Rockstar. В нем показано несколько разнообразных локаций, охватывающих такие районы, как горы, океаны и другие части Лос-Сантоса.

Rockstar также представила трех играбельных персонажей в геймплейном ролике. Впервые в GTA 5 было представлено несколько персонажей, каждый из которых обладает уникальными личностными качествами и несколькими отличительными игровыми способностями.

Через несколько месяцев после показа этого видеоролика игра была официально выпущена для PS3 и Xbox 360. Более года спустя она была выпущена для ПК и консолей нового поколения, что сделало ее еще более успешной.

Игра получила необыкновенный прием со стороны индустрии и завоевала различные награды. Кроме того, этот релиз стал рекордным для Rockstar Games: на сегодняшний день GTA 5 продана в количестве более 180 миллионов экземпляров.

После невероятного запуска Rockstar представила в игре GTA Online. Этот режим продолжает получать обновления и по сей день, поддерживая новейшую игру Grand Theft Auto на современных платформах.

Успех игры превратил ее в настоящий гигант индустрии, что привело к чрезвычайно высоким ожиданиям в отношении следующего выпуска Grand Theft Auto от Rockstar. Быть может Rockstar вспомнит про юбилей и покажет нам первый трейлер Grand Theft Auto 6?