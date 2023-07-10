10 лет назад нам впервые был представлен геймплей Grand Theft Auto 5

Франшиза Grand Theft Auto от Rockstar Games входит в число крупнейших IP в игровой индустрии. GTA 5 - последняя игра франшизы, и в ближайшие два года ожидается выход еще одной игры.
Франшиза всегда предлагала высококачественный игровой процесс с открытым миром. GTA 5 - это, пожалуй, лучшая часть франшизы, и она продолжает пользоваться непревзойденным успехом в игровой индустрии.
Хотя игра еще не достигла своего 10-летнего юбилея, Rockstar Games показала первый геймплейный ролик GTA 5 десять лет назад - 9 июля 2013 года.
Геймплейный ролик знакомит с разросшимся открытым миром последней версии Grand Theft Auto от Rockstar. В нем показано несколько разнообразных локаций, охватывающих такие районы, как горы, океаны и другие части Лос-Сантоса.
Rockstar также представила трех играбельных персонажей в геймплейном ролике. Впервые в GTA 5 было представлено несколько персонажей, каждый из которых обладает уникальными личностными качествами и несколькими отличительными игровыми способностями.
Через несколько месяцев после показа этого видеоролика игра была официально выпущена для PS3 и Xbox 360. Более года спустя она была выпущена для ПК и консолей нового поколения, что сделало ее еще более успешной.
Игра получила необыкновенный прием со стороны индустрии и завоевала различные награды. Кроме того, этот релиз стал рекордным для Rockstar Games: на сегодняшний день GTA 5 продана в количестве более 180 миллионов экземпляров.
После невероятного запуска Rockstar представила в игре GTA Online. Этот режим продолжает получать обновления и по сей день, поддерживая новейшую игру Grand Theft Auto на современных платформах.
Успех игры превратил ее в настоящий гигант индустрии, что привело к чрезвычайно высоким ожиданиям в отношении следующего выпуска Grand Theft Auto от Rockstar. Быть может Rockstar вспомнит про юбилей и покажет нам первый трейлер Grand Theft Auto 6?
"Вау" говорил я десять лет назад, когда увидел трейлер в первый раз, было дело...
Если инклюзив не поглотил Рокстаров - в судьбу GTA VI можно верить. И верить в то, что она по качеству превзойдёт крайние хиты Рокстар.
Но ежели после РДР2 в студию пришли руководить прогрессивные игроделы - боюсь представить, как 6-я часть отлетит и осадит серию.
Уже нет, так как ключевые люди давно покинули студию
ГТА7 не будет как и страны производителя
А я напомню, что между Сан Андреас и четверкой прошло лишь 4 года, а между 4 и 5 частями 6 лет.
А между 5 и 6 пройдет 10+ лет. И сдается мне что в GTA7 уже сыграют наши дети а не мы. Долголетие пятой объясняется просто: роки выжимают максимум соков из онлайна. Ну и возможно что умышленно затягивая выход шестой, дополнительно нагнетают хайп и без того хайповой серии. И тут возникает вопрос: а в состоянии ли роки задрать планку качества ещё выше, ибо если они этого не сделают, их смешают с коричневыми массами. Сразу же
Ну с РДР2 не облагались же, так что думаю и теперь вытянут.
Роки в гта 6, к сожалению,не пойдут по пути РДР2,они пойдут по пути 5 части, которая принесла им океан прибыли. А это обрезанный сингл и всё только для онлайн. Игроки по быстрому пробегает сюжетку и максимально надолго ныряют в онлайн. Игроки,которые ждали ту самую гта - полноценный сингл с большой и жирной песочницей снова пролетают мимо.
Легенда
помойка с читерами в магазине...
Ну ты д****** причём онлайн вообще? Он имел виду сюжетную часть, мдаа как удивляют такие как Rush_2020
Юбилей показа первого геймплея, ребята. Ждём юбилей первого патча.