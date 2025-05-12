GTA 5 Enhanced получила мод, улучшающий физический движок Euphoria

Моддер iammrmikeman выпустил новый мод для GTA 5 Enhanced Edition, который нацелен на переделку движка физического движка Euphoria. Используя его, вы получите лучшую и более захватывающую физику.

Мод Next Gen Euphoria пытается включить все отключенные функции движка Euphoria Physics Engine. Или, по крайней мере, так утверждает моддер. Мод рандомизирует время восстановления NPC после толчка или наезда между 50 мс и 3000 мс. Он также включает закадровых тряпичных кукол и делает автокатастрофы более жестокими. Теперь NPC будут лучше балансировать, и как главный герой, так и NPC теперь могут сделать больше шагов перед падением.

Более того, мод увеличивает максимальное количество активных рэгдоллов в любой момент времени до 350. Плюс, он усиливает реакцию на пули практически для всех видов оружия.

Вы можете скачать мод по этой ссылке.