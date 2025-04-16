Rockstar показала трейлер GTA - улучшенной ПК-версии пятой части

Rockstar Games опубликовала на своем официальном YouTube-канале трейлер Grand Theft Auto. Но не GTA 6, как многие геймеры давно ожидают, а короткий ролик GTA 5 Enhanced — улучшенной ПК-версии пятой части. Скорее всего, компания так отметила выход игры в каталоге Game Pass на компьютерах.

Геймеры остались не в восторге. Многие устали ждать новый трейлер GTA 6 и поражаются, что спустя 12 лет после релиза оригинальной GTA 5 разработчики все еще показывают ее трейлеры.

«Помню, как был рад впервые увидеть GTA 5 в ноябре 2011 года. Кто бы мог подумать, что я буду смотреть на нее всю оставшуюся жизнь», — @donovanwatt6468;

«Это будто уже 20-й перевыпуск GTA 5», — @acingry;

«К этому моменту GTA 5 выпускали больше раз, чем я заряжал смартфон на этой неделе», — @danishbhat125;

«Наконец-то, 11-й трейлер GTA 5», — @falloutmania4855;

«2012: Вау, трейлер GTA 5. 2070: Вау, трейлер GTA 5», — @asasasaasasasasas;

«Почему у меня такое чувство, что версии GTA 5 будут выходить и после релиза GTA 6?», — @matthewhardwick8208;

«[Мне] 20 лет: первый трейлер GTA 6. [Мне] 60 лет: второй трейлер GTA 6», — @adham.m.farouk;

«Это как если бы они [разработчики] сами попросили, чтобы их подвергли травле», — @puumaslol;

«На этом этапе мы участвуем в социальном эксперименте компании Rockstar, которая хочет проверить, как далеко сможет зайти...», — @MS009_.

Rockstar выпустила «новую» GTA 5 на ПК в начале марта 2025 года. В экшен добавили особенности, впервые появившиеся на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Геймеры раскритиковали новинку, в результате чего версия Enhanced стала самой низкооцененной крупной игрой Rockstar Games в Steam.

Руководитель Take-Two Interactive Штраусс Зельник ранее объяснил, почему разработчики и издатель медлят с показом нового трейлера GTA 6. По его словам, дело в новой политике: показывать рекламные материалы ближе к релизу игры.