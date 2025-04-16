Rockstar показала трейлер GTA - улучшенной ПК-версии пятой части

Rockstar Games опубликовала на своем официальном YouTube-канале трейлер Grand Theft Auto. Но не GTA 6, как многие геймеры давно ожидают, а короткий ролик GTA 5 Enhanced — улучшенной ПК-версии пятой части. Скорее всего, компания так отметила выход игры в каталоге Game Pass на компьютерах.
Геймеры остались не в восторге. Многие устали ждать новый трейлер GTA 6 и поражаются, что спустя 12 лет после релиза оригинальной GTA 5 разработчики все еще показывают ее трейлеры.
«Помню, как был рад впервые увидеть GTA 5 в ноябре 2011 года. Кто бы мог подумать, что я буду смотреть на нее всю оставшуюся жизнь», — @donovanwatt6468;
«Это будто уже 20-й перевыпуск GTA 5», — @acingry;
«К этому моменту GTA 5 выпускали больше раз, чем я заряжал смартфон на этой неделе», — @danishbhat125;
«Наконец-то, 11-й трейлер GTA 5», — @falloutmania4855;
«2012: Вау, трейлер GTA 5. 2070: Вау, трейлер GTA 5», — @asasasaasasasasas;
«Почему у меня такое чувство, что версии GTA 5 будут выходить и после релиза GTA 6?», — @matthewhardwick8208;
«[Мне] 20 лет: первый трейлер GTA 6. [Мне] 60 лет: второй трейлер GTA 6», — @adham.m.farouk;
«Это как если бы они [разработчики] сами попросили, чтобы их подвергли травле», — @puumaslol;
«На этом этапе мы участвуем в социальном эксперименте компании Rockstar, которая хочет проверить, как далеко сможет зайти...», — @MS009_.
Rockstar выпустила «новую» GTA 5 на ПК в начале марта 2025 года. В экшен добавили особенности, впервые появившиеся на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Геймеры раскритиковали новинку, в результате чего версия Enhanced стала самой низкооцененной крупной игрой Rockstar Games в Steam.
Руководитель Take-Two Interactive Штраусс Зельник ранее объяснил, почему разработчики и издатель медлят с показом нового трейлера GTA 6. По его словам, дело в новой политике: показывать рекламные материалы ближе к релизу игры.
Они её, конечно, улучшили отрицать это глупо в очередной раз, но не более. Радует, что в отличие от поделок Сони не требует всяких F16C или AVX2.
В каком году живешь лол ? F16C или AVX2 уже был с 13 года.
процессоры качественные были у интела и до 13 года и даже сегодня неплохо себя чувствуют и очередная переделка GTA5 это ярко подтверждает. Ну а те кто умеет лишь делать игры требующие F16C или AVX2 могут разве что рассчитывать на таких как вы. Любящих менять процессоры по первому зову подобных игроделов и возмущатся что кто-то делает игры не требующие их последних процессоров. Про консольщиков молчу их давно сделали доиными коровами платформодержателей.
Cпустись на землю никто не будет 10 летие поддерживать старые процы, за всяких взломов они и так потеряли актуальность, и потеряли в производительности.
это вы спуститесь на землю наконец вам показали что не все игроделы готовы разводить игроков на последнее железо как та же сони привыкшая это делать с консолями, Зачем оптимизировать код если есть такие как вы любители покупать последнее железо. Может тогда и прекратите нападать в комментах на людей которые просто указывают что некоторые игроделы совсем разленилсь в плане оптимизации кода. И используют специализирорванные инструкции облегчающие им работу. Но требующие поддержки со стороны последнего железа. А следовательно наличие послендего железа у игрока.
Core i3-4130 последнее железо?
Не того ждёшь от R, где новая информация о гта 6 ?
Зачем???