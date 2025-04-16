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Grand Theft Auto 5 17.09.2013
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
9.2 34 613 оценок

Rockstar показала трейлер GTA - улучшенной ПК-версии пятой части

Simple Jack Simple Jack

Rockstar Games опубликовала на своем официальном YouTube-канале трейлер Grand Theft Auto. Но не GTA 6, как многие геймеры давно ожидают, а короткий ролик GTA 5 Enhanced — улучшенной ПК-версии пятой части. Скорее всего, компания так отметила выход игры в каталоге Game Pass на компьютерах.

Геймеры остались не в восторге. Многие устали ждать новый трейлер GTA 6 и поражаются, что спустя 12 лет после релиза оригинальной GTA 5 разработчики все еще показывают ее трейлеры.

«Помню, как был рад впервые увидеть GTA 5 в ноябре 2011 года. Кто бы мог подумать, что я буду смотреть на нее всю оставшуюся жизнь», — @donovanwatt6468;
«Это будто уже 20-й перевыпуск GTA 5», — @acingry;
«К этому моменту GTA 5 выпускали больше раз, чем я заряжал смартфон на этой неделе», — @danishbhat125;
«Наконец-то, 11-й трейлер GTA 5», — @falloutmania4855;
«2012: Вау, трейлер GTA 5. 2070: Вау, трейлер GTA 5», — @asasasaasasasasas;
«Почему у меня такое чувство, что версии GTA 5 будут выходить и после релиза GTA 6?», — @matthewhardwick8208;
«[Мне] 20 лет: первый трейлер GTA 6. [Мне] 60 лет: второй трейлер GTA 6», — @adham.m.farouk;
«Это как если бы они [разработчики] сами попросили, чтобы их подвергли травле», — @puumaslol;
«На этом этапе мы участвуем в социальном эксперименте компании Rockstar, которая хочет проверить, как далеко сможет зайти...», — @MS009_.

Rockstar выпустила «новую» GTA 5 на ПК в начале марта 2025 года. В экшен добавили особенности, впервые появившиеся на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Геймеры раскритиковали новинку, в результате чего версия Enhanced стала самой низкооцененной крупной игрой Rockstar Games в Steam.

Руководитель Take-Two Interactive Штраусс Зельник ранее объяснил, почему разработчики и издатель медлят с показом нового трейлера GTA 6. По его словам, дело в новой политике: показывать рекламные материалы ближе к релизу игры.

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8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Egik81

Они её, конечно, улучшили отрицать это глупо в очередной раз, но не более. Радует, что в отличие от поделок Сони не требует всяких F16C или AVX2.

6
kotasha

В каком году живешь лол ? F16C или AVX2 уже был с 13 года.

4
Egik81 kotasha

процессоры качественные были у интела и до 13 года и даже сегодня неплохо себя чувствуют и очередная переделка GTA5 это ярко подтверждает. Ну а те кто умеет лишь делать игры требующие F16C или AVX2 могут разве что рассчитывать на таких как вы. Любящих менять процессоры по первому зову подобных игроделов и возмущатся что кто-то делает игры не требующие их последних процессоров. Про консольщиков молчу их давно сделали доиными коровами платформодержателей.

3
kotasha Egik81

Cпустись на землю никто не будет 10 летие поддерживать старые процы, за всяких взломов они и так потеряли актуальность, и потеряли в производительности.

2
Egik81 kotasha

это вы спуститесь на землю наконец вам показали что не все игроделы готовы разводить игроков на последнее железо как та же сони привыкшая это делать с консолями, Зачем оптимизировать код если есть такие как вы любители покупать последнее железо. Может тогда и прекратите нападать в комментах на людей которые просто указывают что некоторые игроделы совсем разленилсь в плане оптимизации кода. И используют специализирорванные инструкции облегчающие им работу. Но требующие поддержки со стороны последнего железа. А следовательно наличие послендего железа у игрока.

2
pckot01 Egik81

Core i3-4130 последнее железо?

2
kotasha

Не того ждёшь от R, где новая информация о гта 6 ?

2
askazanov

Зачем???

1