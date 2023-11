Take Two: GTA не будет экранизирована, потому что на видеоиграх можно заработать больше денег

Учитывая огромный мировой успех игры Grand Theft Auto, можно было бы предположить, что фильм по ней станет надежным вложением средств, учитывая нынешнюю тенденцию на рынке видеоигр. Однако компания Take Two не согласна с этим мнением, утверждая, что подобное предприятие может оказаться бесполезным и что на видеоиграх можно заработать больше.

Об этом недвусмысленно заявил глава Take Two Штраус Зельник (Strauss Zelnick) во время недавней встречи с инвесторами, где ему также задали вопрос о возможности экранизации GTA.

Шансы на успех в кинобизнесе гораздо ниже, чем на рынке интерактивных развлечений. Наш коэффициент попадания в цель в отношении консольных продуктов составляет около 80 или 90 процентов, в то время как для киностудии он составляет около 30 процентов, что означает 70-процентную вероятность провала фильма, если мы лицензируем один из наших продуктов.

Поэтому такой подход босса Take Two представляется весьма прагматичным: по сути, речь идет о процентном соотношении шансов на реальный успех и, соответственно, на возврат инвестиций, что в кино всегда рискованно.

Кроме того, провал фильма о GTA может повредить имиджу серии видеоигр, которая до сих пор имела звездный успех без тени сомнения:

Если бы мы столкнулись с провалом, мы бы рисковали поставить под угрозу всю интеллектуальную собственность.

Несмотря на это, похоже, что Take Two в целом не против такого рода операций, учитывая, что уже некоторое время в производстве находится фильм по Borderlands, а также фильм по BioShock - обе франшизы, принадлежащие издательству, о котором идет речь. Просто создается впечатление, что Take Two особенно против адаптации GTA вне видеоигр.