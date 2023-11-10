Take Two: GTA не будет экранизирована, потому что на видеоиграх можно заработать больше денег

Учитывая огромный мировой успех игры Grand Theft Auto, можно было бы предположить, что фильм по ней станет надежным вложением средств, учитывая нынешнюю тенденцию на рынке видеоигр. Однако компания Take Two не согласна с этим мнением, утверждая, что подобное предприятие может оказаться бесполезным и что на видеоиграх можно заработать больше.
Об этом недвусмысленно заявил глава Take Two Штраус Зельник (Strauss Zelnick) во время недавней встречи с инвесторами, где ему также задали вопрос о возможности экранизации GTA.
Шансы на успех в кинобизнесе гораздо ниже, чем на рынке интерактивных развлечений. Наш коэффициент попадания в цель в отношении консольных продуктов составляет около 80 или 90 процентов, в то время как для киностудии он составляет около 30 процентов, что означает 70-процентную вероятность провала фильма, если мы лицензируем один из наших продуктов.
Поэтому такой подход босса Take Two представляется весьма прагматичным: по сути, речь идет о процентном соотношении шансов на реальный успех и, соответственно, на возврат инвестиций, что в кино всегда рискованно.
Кроме того, провал фильма о GTA может повредить имиджу серии видеоигр, которая до сих пор имела звездный успех без тени сомнения:
Если бы мы столкнулись с провалом, мы бы рисковали поставить под угрозу всю интеллектуальную собственность.
Несмотря на это, похоже, что Take Two в целом не против такого рода операций, учитывая, что уже некоторое время в производстве находится фильм по Borderlands, а также фильм по BioShock - обе франшизы, принадлежащие издательству, о котором идет речь. Просто создается впечатление, что Take Two особенно против адаптации GTA вне видеоигр.
Возьмите любой боевик где есть ограбления, копы и перестрелки. Вот вам и экранизация GTA
по факту да, смысла экранизировать ГТА нет никакого, потому что получится обычный боевик)
Всё равно как-то
Снимать фильм по гта бредовая затея. Получится что-то похожее на нынешние форсажи, но с названием гта в этом смысла немного тем более кинобизнес ещё испытывает сейчас проблемы, а рокстар зарабатывают денег действительно больше в играх
Учитывая огромный мировой успех игры Grand Theft Auto, можно было бы предположить, что фильм по ней станет надежным вложением средств
Автор сам, походу, уже миллионы поднял на "надежных" вложениях. )
Если уж и снимать что-то по ГТА то в духе вставок с живыми актерами из ГТА2.
Но мне кажется сейчас такое не кто не сможет снять.
Скорее гта с каких ни будь фильмов берут идеи.
А КАК ЖЕ РЕМАСТЕР ТРИЛОГИИ??
Директор тейк ту , разумно сделал что не собирается экранизировать игру, как ниже указали в комментарии и правильно указали , есть масса фильмов о грабежах , перестрелках . Тем более чтобы создать отличный фильм или сериал придется нанимать кучу актеров платить многим , а как все знают создатели ГТА не любят платить правообладателям , те же машины в играх ГТА наглядный пример , когда в игре есть та же Феррари или любая другая известная марка автомобиля но название у нее совсем другое .
а что мешает выпускать игры и снимать кино?
а зачем тратить кучу времени и сил на то, что скорее всего провалится и ударит по репутации компании и ее основного продукта?)