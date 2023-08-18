Take-Two забанила сюжетную ИИ-модификацию для Grand Theft Auto 5

Помните Inworld Sentient Streets? Это сюжетный мод для GTA 5, в котором были NPC, управляемые искусственным интеллектом. Так вот, к всеобщему удивлению, компания Take-Two пытается закрыть его.
Bloc, создатель мода Inworld Sentient Streets, пояснил.
Что касается самого мода, то на данный момент версия NexusMods была удалена по DMCA от компаниеи Take-Two Interactive только сегодня. Скорее всего, то же самое произойдет и с gta5mods, но я удалил ее сам, чтобы избежать каких-либо юридических проблем.
Take-Two также нанесла DMCA-страйки на YouTube и Netlify. И, учитывая то, что произошло с NexusMods, это не похоже на автоматическую ошибку. Это ручные страйки со стороны Take-Two.
Это действительно забавно, особенно если учесть, что несколько дней назад компания Rockstar объявила о приобретении команды мододелов FiveM (и RedM). По иронии судьбы, Take-Two также закрыла FiveM в 2015 году.
Можно подумать, что компания будет благодарна моддерам за то, что они добавляют новый контент в их игры. Моддеры дают ПК-геймерам повод покупать эти старые игры. Однако Take-Two отчаянно пытается уничтожить свою фанбазу на ПК. Не стоит забывать и о том, что переиздание Red Dead Redemption не выйдет на ПК (по крайней мере, пока).
Когда эти энтузиасты уже поймут, что все свои творческие вещи, нужно выкладывать и курировать на российских сайтах, где дядя Сэм тебя не достанет. Где рутор покрутит песюном у виска Take Two, где вк скажет -а это кто?
Кто бы сомневался, эти жадные Старусы Зельники с его компанией теперь часто практикуют подобное...
возможно их тоже купят как и FiveM
Читеров забаньте, бездари 🤦♂️
Я конечно понимаю о чём автор, но фанбаза у игр Рокстар на ПК не падает, а растёт.