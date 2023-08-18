Take-Two забанила сюжетную ИИ-модификацию для Grand Theft Auto 5 ©

Помните Inworld Sentient Streets? Это сюжетный мод для GTA 5, в котором были NPC, управляемые искусственным интеллектом. Так вот, к всеобщему удивлению, компания Take-Two пытается закрыть его.

Bloc, создатель мода Inworld Sentient Streets, пояснил.

Что касается самого мода, то на данный момент версия NexusMods была удалена по DMCA от компаниеи Take-Two Interactive только сегодня. Скорее всего, то же самое произойдет и с gta5mods, но я удалил ее сам, чтобы избежать каких-либо юридических проблем.

Take-Two также нанесла DMCA-страйки на YouTube и Netlify. И, учитывая то, что произошло с NexusMods, это не похоже на автоматическую ошибку. Это ручные страйки со стороны Take-Two.

Это действительно забавно, особенно если учесть, что несколько дней назад компания Rockstar объявила о приобретении команды мододелов FiveM (и RedM). По иронии судьбы, Take-Two также закрыла FiveM в 2015 году.

Можно подумать, что компания будет благодарна моддерам за то, что они добавляют новый контент в их игры. Моддеры дают ПК-геймерам повод покупать эти старые игры. Однако Take-Two отчаянно пытается уничтожить свою фанбазу на ПК. Не стоит забывать и о том, что переиздание Red Dead Redemption не выйдет на ПК (по крайней мере, пока).