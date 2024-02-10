"Джокер из Флориды" отозвал многомиллионный иск против Rockstar Games и просит дать ему работу

После нескольких месяцев угроз судебного иска "Джокер из Флориды", настоящее имя которого Лоуренс Салливан, теперь заявил, что не будет судиться с Rockstar Games из-за Grand Theft Auto 6.
В новом видео, опубликованном на TikTok (вы можете посмотреть его ниже), Салливан сказал, что он по-прежнему хочет "озвучивать персонажа", появляясь на различных встречах для продвижения игры в будущем.
Далее он сказал, что уже "целых два месяца" просит рассказать о персонаже, которого он считает вопиющим использованием его образа в трейлере GTA 6.
Давайте поступим правильно. Покажите мне $50 000, $100 000. Позвольте мне озвучить персонажа, позвольте мне пойти на встречу с фанатами, когда игра выйдет, подписать автограф, сфотографироваться с ними
Затем он завершает видео, заявляя, что "делает игру более актуальной", и что именно благодаря ему "игра сейчас вызывает такой ажиотаж".
Rockstar продолжает игнорировать его просьбы и не дала ни одного комментария по этому поводу. Ожидается, что так будет и впредь.
клоун из флориды, так быть точнее.
Просто дурачок местный там, не иначе)
Стадию торга прошёл, началось принятие того, что ты на никому не нужен. :))
Что ж ты фраер сдал назад
Как же надоел этот дурачок
Какой ю-то психически больной.
Максимум что он получит это хороший тролинг от рокстар в игре, чтоб у него окончательно бомбануло. 50к лол, Майкл Холлик за Беллика получил около 100к, что он несет вообще?
Разве что дадут работу уборщика помещений и чистки сортиров на нижних этажах.
Задрала эта ходячая немощь
Недолго держался, сдулся слабак. 😁
5 Стандий принятия:
1. Отрицание
2. Гнев
3. Торг
4. Депрессия
5. Принятия
Осталось немного до последней стадии. Потерпи
Видать пареньку хорошо так намекнули, что с ним станет если оное человекоподобное не охладит траханье, ну работу то он может и получит в качестве уродца для "ужина с придурком"...
Чувак очень интересным манером появился в кадре-вышел из кустов.
Брысь в кусты обратно, пёс))
да и просто похеру
Сказочный долб****.
маркер стерся ?
Бабла хочет поднять по легкому
Что "это"?
Очевидно что Rockstar Games как-то обыграет эту ситуацию в самой игре, может какую-то пасхалку сделает.
Потом будет просить посасать.