"Джокер из Флориды" отозвал многомиллионный иск против Rockstar Games и просит дать ему работу

После нескольких месяцев угроз судебного иска "Джокер из Флориды", настоящее имя которого Лоуренс Салливан, теперь заявил, что не будет судиться с Rockstar Games из-за Grand Theft Auto 6.

В новом видео, опубликованном на TikTok (вы можете посмотреть его ниже), Салливан сказал, что он по-прежнему хочет "озвучивать персонажа", появляясь на различных встречах для продвижения игры в будущем.

Далее он сказал, что уже "целых два месяца" просит рассказать о персонаже, которого он считает вопиющим использованием его образа в трейлере GTA 6.

Давайте поступим правильно. Покажите мне $50 000, $100 000. Позвольте мне озвучить персонажа, позвольте мне пойти на встречу с фанатами, когда игра выйдет, подписать автограф, сфотографироваться с ними

Затем он завершает видео, заявляя, что "делает игру более актуальной", и что именно благодаря ему "игра сейчас вызывает такой ажиотаж".

Rockstar продолжает игнорировать его просьбы и не дала ни одного комментария по этому поводу. Ожидается, что так будет и впредь.