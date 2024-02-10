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Grand Theft Auto 6 2025 г.
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
7.9 1 439 оценок

"Джокер из Флориды" отозвал многомиллионный иск против Rockstar Games и просит дать ему работу

butcher69
Новости

После нескольких месяцев угроз судебного иска "Джокер из Флориды", настоящее имя которого Лоуренс Салливан, теперь заявил, что не будет судиться с Rockstar Games из-за Grand Theft Auto 6.

В новом видео, опубликованном на TikTok (вы можете посмотреть его ниже), Салливан сказал, что он по-прежнему хочет "озвучивать персонажа", появляясь на различных встречах для продвижения игры в будущем.

Далее он сказал, что уже "целых два месяца" просит рассказать о персонаже, которого он считает вопиющим использованием его образа в трейлере GTA 6.

Давайте поступим правильно. Покажите мне $50 000, $100 000. Позвольте мне озвучить персонажа, позвольте мне пойти на встречу с фанатами, когда игра выйдет, подписать автограф, сфотографироваться с ними

Затем он завершает видео, заявляя, что "делает игру более актуальной", и что именно благодаря ему "игра сейчас вызывает такой ажиотаж".

Rockstar продолжает игнорировать его просьбы и не дала ни одного комментария по этому поводу. Ожидается, что так будет и впредь.

-37
22
Комментарии: 22
Ваш комментарий
Richard Simons

клоун из флориды, так быть точнее.

30
Сеня Горбунков

Просто дурачок местный там, не иначе)

7
Кей Овальд

Стадию торга прошёл, началось принятие того, что ты на никому не нужен. :))

17
Саня Цукино Усаги

Что ж ты фраер сдал назад

12
Snake2105

Как же надоел этот дурачок

8
Маладой Леха

Какой ю-то психически больной.

7
gliga142
7
Johnny Rotten

Максимум что он получит это хороший тролинг от рокстар в игре, чтоб у него окончательно бомбануло. 50к лол, Майкл Холлик за Беллика получил около 100к, что он несет вообще?

6
Миханик Шестеренкин

Разве что дадут работу уборщика помещений и чистки сортиров на нижних этажах.

5
Сорью Аска Ленгли

Задрала эта ходячая немощь

2
Azok OsKveRniTEJI

Недолго держался, сдулся слабак. 😁

1
hjbghv

5 Стандий принятия:

1. Отрицание
2. Гнев
3. Торг
4. Депрессия
5. Принятия

Осталось немного до последней стадии. Потерпи

1
Петр Стрельцов

Видать пареньку хорошо так намекнули, что с ним станет если оное человекоподобное не охладит траханье, ну работу то он может и получит в качестве уродца для "ужина с придурком"...

0
MORDORR

Чувак очень интересным манером появился в кадре-вышел из кустов.

0
Agent Qracle

Брысь в кусты обратно, пёс))

0
Русик_96

да и просто похеру

0
Exies27

Сказочный долб****.

0
ZIC1

маркер стерся ?

0
Mad_cloud

Бабла хочет поднять по легкому

0
Слава Ежикам

Что "это"?

-1
Frost_47

Очевидно что Rockstar Games как-то обыграет эту ситуацию в самой игре, может какую-то пасхалку сделает.

-1
hpi

Потом будет просить посасать.

-1