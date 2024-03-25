Энтузиаст показал, как бы выглядел первый трейлер GTA 6 в реальной жизни

Дебютный трейлер следующей части Grand Theft Auto, опубликованный в конце прошлого года, произвел настоящий фурор. Ролик стал рекордсменом по просмотрам и задал новый тренд в социальных сетях, где игроки пытаются воплотить стиль трейлера с другими проектами. За это время уже вышло несколько крутых фанатских переделок трейлера, но сегодняшняя работа превосходит их всех. Энтузиаст показал трейлер GTA 6 в реальной жизни.
Для создания ролика автор использовал реальные кадры улиц Майами, где запечатлены различные достопримечательности мегаполиса. Кроме того, энтузиасту удалось найти те самые места, которыми вдохновлялись разработчики, а также исполнительницу главной роли - Лусию. Также автор не забыл про эксцентричного Джокера, который до сих пор пытается добиться компенсации за использование своего образа от разработчиков.
Ниже представлено сравнение оригинального трейлера GTA 6 с работой энтузиаста:
Напомним, ранее в сеть просочился якобы скриншот из последней версии GTA 6. Релиз игры по-прежнему запланирован на 2025 год.
Каких только роликов не нарежешь ради популярности в интернете
Ха. Вспомнил как на выходе оригинала некоторые кукарекали про "повесточных" чёрных в видеоряде. Вот наглядный пример, разбивающий те нелепые претензии.
Неплохо вышло, наверное единственная норм пародия))
энтузиаст опять насрал
Вроде неплохо поработал, молодец. Выглядит аутентично.
Так то интересно выглядит.
Единственные не "душные" игры для малолетних дебилов.
Вот бы разграничить интернет на две части:
- м. дебилы в той части где аркадное гта;
- норм. игроки - там где нормальные игры;
Хейта было б намного меньше.