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Grand Theft Auto 6 2025 г.
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8 1 532 оценки

Энтузиаст показал, как бы выглядел первый трейлер GTA 6 в реальной жизни

Gutsz
Новости

Дебютный трейлер следующей части Grand Theft Auto, опубликованный в конце прошлого года, произвел настоящий фурор. Ролик стал рекордсменом по просмотрам и задал новый тренд в социальных сетях, где игроки пытаются воплотить стиль трейлера с другими проектами. За это время уже вышло несколько крутых фанатских переделок трейлера, но сегодняшняя работа превосходит их всех. Энтузиаст показал трейлер GTA 6 в реальной жизни.

Для создания ролика автор использовал реальные кадры улиц Майами, где запечатлены различные достопримечательности мегаполиса. Кроме того, энтузиасту удалось найти те самые места, которыми вдохновлялись разработчики, а также исполнительницу главной роли - Лусию. Также автор не забыл про эксцентричного Джокера, который до сих пор пытается добиться компенсации за использование своего образа от разработчиков.

Ниже представлено сравнение оригинального трейлера GTA 6 с работой энтузиаста:

Напомним, ранее в сеть просочился якобы скриншот из последней версии GTA 6. Релиз игры по-прежнему запланирован на 2025 год.

-5
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
PunksPlay

Каких только роликов не нарежешь ради популярности в интернете

4
Аристов--Черный

Ха. Вспомнил как на выходе оригинала некоторые кукарекали про "повесточных" чёрных в видеоряде. Вот наглядный пример, разбивающий те нелепые претензии.

1
Jarvis666

Неплохо вышло, наверное единственная норм пародия))

1
Tommy.

энтузиаст опять насрал

0
Гемор

Вроде неплохо поработал, молодец. Выглядит аутентично.

-1
askazanov

Так то интересно выглядит.

-1
Vurdalak

Единственные не "душные" игры для малолетних дебилов.

Вот бы разграничить интернет на две части:

- м. дебилы в той части где аркадное гта;

- норм. игроки - там где нормальные игры;

Хейта было б намного меньше.

-1