Энтузиаст показал, как бы выглядел первый трейлер GTA 6 в реальной жизни

Дебютный трейлер следующей части Grand Theft Auto, опубликованный в конце прошлого года, произвел настоящий фурор. Ролик стал рекордсменом по просмотрам и задал новый тренд в социальных сетях, где игроки пытаются воплотить стиль трейлера с другими проектами. За это время уже вышло несколько крутых фанатских переделок трейлера, но сегодняшняя работа превосходит их всех. Энтузиаст показал трейлер GTA 6 в реальной жизни.

Для создания ролика автор использовал реальные кадры улиц Майами, где запечатлены различные достопримечательности мегаполиса. Кроме того, энтузиасту удалось найти те самые места, которыми вдохновлялись разработчики, а также исполнительницу главной роли - Лусию. Также автор не забыл про эксцентричного Джокера, который до сих пор пытается добиться компенсации за использование своего образа от разработчиков.

Ниже представлено сравнение оригинального трейлера GTA 6 с работой энтузиаста:

Напомним, ранее в сеть просочился якобы скриншот из последней версии GTA 6. Релиз игры по-прежнему запланирован на 2025 год.