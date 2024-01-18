Гоночная команда Hyundai в крутом формате повторила дебютный трейлер GTA 6

Студия Rockstar Games, выпустившая в декабре 2023 года первый трейлер GTA 6, вновь продемонстрировала свое феноменальное влияние не только на игровую индустрию, но и на всё медийное пространство. Ролик продолжает устанавливать рекорды, его цитируют и пытаются воссоздать в различных играх и формах. Новой попыткой воссоздать трейлер GTA 6 отличилась гоночная команда Hyundai, которая проявила действительно творческий подход к своей работе.

Команда Hyundai WRC воссоздала трейлер GTA 6 в реальном времени, творчески подходя к некоторым знаковым моментам из трейлера. Их результат вы можете увидеть выше, и, кажется, они создали лучшую попытку воспроизведения знаменитого ролика от Rockstar.

Ролик был создан гоночной командой для продвижения своего бренда в рамках рекламной компании. Судя по использованным звуковым дорожкам, музыке и определенным сценам, создатели видео получили официальное разрешение от Rockstar. Это может быть намеком на будущее сотрудничество Hyundai с серией GTA, в рамках которого можно будет увидеть автомобили этой марки.