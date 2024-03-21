В сеть просочился новый скриншот Grand Theft Auto 6

Обсуждение Grand Theft Auto 6 вновь заметно активизировалось на фоне появившихся новостей о скором выходе нового трейлера. Скрасить утомительное ожидание выхода нового ролика из игры можно утекшим в сеть скриншотом. Как утверждается, в публичный доступ просочилось изображение из последней актуальной сборки игры.

Новым скриншотом GTA 6 поделился пользователь под ником JasonfromGTAVI. Он не стал пояснять, откуда было получено изображение, но отметил, что оно наглядно демонстрирует техническое состояние игры. По его словам, скриншот был сделан из последнего рабочего билда, в котором были доработаны текстуры и погодные эффекты. Разработчикам из Rockstar Games предстоит еще много работы по оптимизации и доработке игры, но уже сейчас проект с открытым миром выглядит очень красиво - утверждает автор утечки.

Согласно последним данным, в скором времени игроков ждет премьера второго трейлера GTA 6, который будет посвящен геймплею игры. Релиз проекта же намечен на первую половину следующего года, и по слухам, это может произойти уже в феврале.