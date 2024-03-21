В сеть просочился новый скриншот Grand Theft Auto 6

Обсуждение Grand Theft Auto 6 вновь заметно активизировалось на фоне появившихся новостей о скором выходе нового трейлера. Скрасить утомительное ожидание выхода нового ролика из игры можно утекшим в сеть скриншотом. Как утверждается, в публичный доступ просочилось изображение из последней актуальной сборки игры.
Новым скриншотом GTA 6 поделился пользователь под ником JasonfromGTAVI. Он не стал пояснять, откуда было получено изображение, но отметил, что оно наглядно демонстрирует техническое состояние игры. По его словам, скриншот был сделан из последнего рабочего билда, в котором были доработаны текстуры и погодные эффекты. Разработчикам из Rockstar Games предстоит еще много работы по оптимизации и доработке игры, но уже сейчас проект с открытым миром выглядит очень красиво - утверждает автор утечки.
Согласно последним данным, в скором времени игроков ждет премьера второго трейлера GTA 6, который будет посвящен геймплею игры. Релиз проекта же намечен на первую половину следующего года, и по слухам, это может произойти уже в феврале.
Глубокая аналитика и обзор
1. В игре есть водоемы
2. В игре можно ездить на машине
3. Также в игре будет растительность
Вердикт 10 из 10.
Кусты у баб тоже должны быть.
И расти после бритья.
и чтоб в магазе был тоник для роста волос
И собрать кучу коментов)
На кончиках пальцев
Ого! В игре будет машина, небо, деревья, море и песок. Надо будет кому-то сделать об этом отдельные новости.
это гениально 10 из 10 фотка мыло
Чувоки это Форза. Расходимся.
слева вверху плашка "варнинг зе гейм из ранниг он лов мемори" точно такая же была на сливах-видосах
FSR включен что-ли
Больше похоже на Watch Dogs 2.
что за сноуранер?
Гы, машинка, прикольно...
Где следы от шин? У меня еще вопрос насчет подводного мира, будет ли он? В первом трейлере не показали.
надеюсь моя 1050 потащит на минималке, чтоб я катался на машине с темнокожими бабами на крыше и те будут трясти жопами. И чтоб магазины грабили и им ничего не было, как в реале.
в 2027ом твоя 1050 будет открывашкой для пива))
Капец конечно пользователь под ником JasonfromGTAVI, фоткает!
Хахах)) я подумал что на скрине Декстер ДеШон
У негож вроде правая рука механическая. Разве что это Декс в прошлом О_о
сейчас нулевые снова ?
Надеюсь игра будет как всегда на уровне) Ждемс
Точно из ГТА а не Форзы?
Точно из Форзы, а не The Crew Motorfest?)))
Учитывая качество скриншота, под него может попадать любая игра, в которой есть возможность управлять внедорожником.
Интересно характеристики игры узнать
3070 под 720п 30 фпс на средних. Ладно шутка но главное не забывать что в каждой шутки есть долька шутки)
Ну шути шутками а скорей всего где то так и будет только не 30 а 60 фпс, ну и может средне-высокие.
Блин пахнет, чем то странным, ну да ладно слили и слили, главное чтоб ещё что то слили, чучуть хотя бы))
Ребят это фото было сделано тестировщиком с PS5, у него руки тряслись от такой красоты моря)
Первое что надо проработать это реалистичную физику, а не как в GTA V едешь на всей скорости таранишся и там только царапинка или бампер еле отципился, а потом на оставшиеся ресурсы допиливать графику с запасом на будущее скоро должна выйти RTX 5090 пофиг на 4K пусть лучше сделают качественный проделанный Full HD и вообще пусть сделают нормальный спидометр и расход топлива...
полный скрин