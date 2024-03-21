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Grand Theft Auto 6 2025 г.
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8 1 514 оценок

В сеть просочился новый скриншот Grand Theft Auto 6

Gutsz
Новости

Обсуждение Grand Theft Auto 6 вновь заметно активизировалось на фоне появившихся новостей о скором выходе нового трейлера. Скрасить утомительное ожидание выхода нового ролика из игры можно утекшим в сеть скриншотом. Как утверждается, в публичный доступ просочилось изображение из последней актуальной сборки игры.

Новым скриншотом GTA 6 поделился пользователь под ником JasonfromGTAVI. Он не стал пояснять, откуда было получено изображение, но отметил, что оно наглядно демонстрирует техническое состояние игры. По его словам, скриншот был сделан из последнего рабочего билда, в котором были доработаны текстуры и погодные эффекты. Разработчикам из Rockstar Games предстоит еще много работы по оптимизации и доработке игры, но уже сейчас проект с открытым миром выглядит очень красиво - утверждает автор утечки.

Согласно последним данным, в скором времени игроков ждет премьера второго трейлера GTA 6, который будет посвящен геймплею игры. Релиз проекта же намечен на первую половину следующего года, и по слухам, это может произойти уже в феврале.

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35
Комментарии: 35
Ваш комментарий
nemsis94
57
nisanis
13
darkMarshall
39
Гемор

Глубокая аналитика и обзор
1. В игре есть водоемы
2. В игре можно ездить на машине
3. Также в игре будет растительность

Вердикт 10 из 10.

21
cuckold

Кусты у баб тоже должны быть.

2
hpi cuckold

И расти после бритья.

2
dostalker hpi

и чтоб в магазе был тоник для роста волос

2
kolinmah

И собрать кучу коментов)

0
Baturtless1

На кончиках пальцев

0
ZAUSA

Ого! В игре будет машина, небо, деревья, море и песок. Надо будет кому-то сделать об этом отдельные новости.

9
Русик_96

это гениально 10 из 10 фотка мыло

7
digitalkid

Чувоки это Форза. Расходимся.

6
StrelitziaReg

слева вверху плашка "варнинг зе гейм из ранниг он лов мемори" точно такая же была на сливах-видосах

0
Great-heartedElio

FSR включен что-ли

2
Usurper

Больше похоже на Watch Dogs 2.

2
KANSERVATOR

что за сноуранер?

1
hpi

Гы, машинка, прикольно...

1
Den558

Где следы от шин? У меня еще вопрос насчет подводного мира, будет ли он? В первом трейлере не показали.

1
Carmen Beauty

надеюсь моя 1050 потащит на минималке, чтоб я катался на машине с темнокожими бабами на крыше и те будут трясти жопами. И чтоб магазины грабили и им ничего не было, как в реале.

1
Snake Snaake Snaaaaaake

в 2027ом твоя 1050 будет открывашкой для пива))

0
ПетроНепетро

Капец конечно пользователь под ником JasonfromGTAVI, фоткает!

0
Cyberpadla 3077

Хахах)) я подумал что на скрине Декстер ДеШон

0
Raphtallia

У негож вроде правая рука механическая. Разве что это Декс в прошлом О_о

0
Rorschach93

сейчас нулевые снова ?

0
DEDGAMER

Надеюсь игра будет как всегда на уровне) Ждемс

0
da2dy

Точно из ГТА а не Форзы?

0
TrustingVayne

Точно из Форзы, а не The Crew Motorfest?)))

0
Kenn1y

Учитывая качество скриншота, под него может попадать любая игра, в которой есть возможность управлять внедорожником.

0
Netcall

Интересно характеристики игры узнать

0
valera antonov

3070 под 720п 30 фпс на средних. Ладно шутка но главное не забывать что в каждой шутки есть долька шутки)

-1
worys valera antonov

Ну шути шутками а скорей всего где то так и будет только не 30 а 60 фпс, ну и может средне-высокие.

0
TABALUGA39RUS

Блин пахнет, чем то странным, ну да ладно слили и слили, главное чтоб ещё что то слили, чучуть хотя бы))

-1
TABALUGA39RUS

Ребят это фото было сделано тестировщиком с PS5, у него руки тряслись от такой красоты моря)

-1
TrustingVayne

Первое что надо проработать это реалистичную физику, а не как в GTA V едешь на всей скорости таранишся и там только царапинка или бампер еле отципился, а потом на оставшиеся ресурсы допиливать графику с запасом на будущее скоро должна выйти RTX 5090 пофиг на 4K пусть лучше сделают качественный проделанный Full HD и вообще пусть сделают нормальный спидометр и расход топлива...

-2
Лидер_Мур

полный скрин

-3