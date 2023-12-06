GTA 6 - вчерашний день: GTA 7 стала трендом в Твиттере

Очевидно, энтузиазм по поводу GTA 6 настолько велик, что заставляет игроков фантазировать о следующей главе серии Rockstar Games, а именно GTA 7, которая уже вошла в тренды X/Twitter, несмотря на то, что речь идет об игре, которая не появится в магазинах раньше 2030 года, в самой оптимистической из гипотез.
Вчера Rockstar Games наконец опубликовала первый трейлер GTA 6, на несколько часов раньше запланированного срока для борьбы с утечками, появившимися в сети, набрав более 93 миллиона за 24 часа. Само собой разумеется, что с тех пор новая игра серии стала преобладающей темой большинства социальных дискуссий, на форумах, а также на нашем сайте.
Однако есть те, кто уже думает о том, что будет дальше, и ведь через несколько часов после публикации трейлера GTA 7 вошла в тренды X/Twitter с более чем 18 тысячами постов. Также был создан специальный субреддит, у которого на момент написания новости было более 3800 подписчиков.
Неизбежно это вызвало большое веселье среди пользователей социальной сети, отреагировавшие, как обычно, лавиной шуток и мемов о GTA 7, которые в числе прочих помог сделать этот тренд еще более популярным.
Да что там говорить, наверное, только Grand Theft Auto способна генерировать подобные явления. Ведь речь идет о серии, способной продать более 410 миллионов копий, из которых 190 миллионов приходится на GTA 5.
Ха-ха я вырос на Вайс-сити и видать и закончу Вайс-сити, какой там 7. Ждем лютый 🔥 от игры✊
GTA 7 вообще может не выйти как HL3, если онлайн GTA 6 доведут до ума то бабло от туда будут грести.
Как же мне стоит относиться к данной новости? хм... Райан Гослинг в клетчатой рубахе поможет!
Трубец, gta 7 может выйдет в 2040-м, а там и 2077 недалеко :)
Ну то что компания хочет выпустить следующую часть сначала на консолях и потом лишь на пк, то я такой компании не готов ни одного своего шекеля отдать, будь хоть игра десятилетия. За такое отношение только торрент.