GTA 6 - вчерашний день: GTA 7 стала трендом в Твиттере

Очевидно, энтузиазм по поводу GTA 6 настолько велик, что заставляет игроков фантазировать о следующей главе серии Rockstar Games, а именно GTA 7, которая уже вошла в тренды X/Twitter, несмотря на то, что речь идет об игре, которая не появится в магазинах раньше 2030 года, в самой оптимистической из гипотез.

Вчера Rockstar Games наконец опубликовала первый трейлер GTA 6, на несколько часов раньше запланированного срока для борьбы с утечками, появившимися в сети, набрав более 93 миллиона за 24 часа. Само собой разумеется, что с тех пор новая игра серии стала преобладающей темой большинства социальных дискуссий, на форумах, а также на нашем сайте.

Однако есть те, кто уже думает о том, что будет дальше, и ведь через несколько часов после публикации трейлера GTA 7 вошла в тренды X/Twitter с более чем 18 тысячами постов. Также был создан специальный субреддит, у которого на момент написания новости было более 3800 подписчиков.

Неизбежно это вызвало большое веселье среди пользователей социальной сети, отреагировавшие, как обычно, лавиной шуток и мемов о GTA 7, которые в числе прочих помог сделать этот тренд еще более популярным.

Да что там говорить, наверное, только Grand Theft Auto способна генерировать подобные явления. Ведь речь идет о серии, способной продать более 410 миллионов копий, из которых 190 миллионов приходится на GTA 5.