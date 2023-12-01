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Grand Theft Auto 6 2025 г.
7.7 932 оценки

Первый трейлер Grand Theft Auto 6 покажут 5 декабря

butcher69
Новости

Rockstar объявила, что первый трейлер Grand Theft Auto 6 покажут уже 5 декабря в 17:00 МСК. Анонс было сделано в твиттере вместе с изображением текста на фоне пальм и фиолетово-оранжевого неба.

Хотя компания не дает никакой официальной информации о GTA 6, предполагается, что действие игры будет происходить на карте, охватывающей три города, включая Вайс-Сити. Кроме того, из утечек стало известно, что в игре может появиться главный герой мужского и женского пола, вдохновленный дуэтом Бонни и Клайда.

У игры нет релизного окна и предполагается, что она выйдет в 2024 или 2025 году.

58
37
Комментарии: 37
Ваш комментарий
r23dom

ну все, началось

18
SoRaS3

Ещё ничего не началось. ))

-5
-zotik- SoRaS3

началось, инсайдеры уже не первый раз якобы сдвигают дату на следующую неделю, на прошлой обещали на этой, на этой на следующую. ну ничего страшного рано или поздно догонит реальную дату)

-7
csander2025 -zotik-

Причем тут инсайдеры? когда это ОФ твит рокстар и уже точная дата

13
floyPex

Вангую до 5-го числа на ютубе будет тысяча видосов с разбором этой фотки))))

9
Banamba

Да тут нечего разбирать же.

1
WakefulDash

типо 3 птицы значит 3 героя?

4
Banamba WakefulDash

Ага, а 4 пальмы - 4 города.

4
csander2025

Там внизу еще какие то точки...

Спойлер

А это грязь у меня на мониторе.

9
Kuzko

Вот пожалуй начну:

Три летящих птицы символизируют собой возращение Майкла, Франклина и Тревора в данной части GTA. Таким образом делая официальным каноном концовку 5-ой части где они все выжили.

4
Banamba

Эх, жаль лого не выложили.

3
Snake2105

Круто будет если игра выйдет в ноябре-декабре 2024 г.

3
ManchesteRR

Как раз десертик перед новым годом

3
elestei

Вообще-то апрель-октябрь - это финансовые месяцы, значит до 2025 года игру ждать не стоит.)

0
Zick211

Судя по обложке на фоне, это похоже на вайс сити. Ну посмотрим че там будет в 5 декабря.

1
Lunersun
Судя по обложке на фоне, это похоже на вайс сити.

А мне кажется, что это Сочи.

0
AlanGarner

Если добавить все числа на картинке - день недели, месяц, число, не забудем про количество пальм и вот те вот 3 птицы, а полученное число умножить ещё на 69 то получим ровное количество новых теорий которые выйдут ещё до выхода второго трейлера.

1
AndreiKa92

Я думаю что будет два положительных и два отрицательных персонажа. Действие будет разворачиваться в трёх городах.

0
kaiberserk

Я вот одного боюсь только. Что они уйдут в воук и ограничат свой творческий потенциал этой беготней за всякими там леворулевыми небинарными людьми и никаких тебе смелых шуток, запоминающихся персонажей, реплик и в целом, моментов. Если и гта в это все уйдет, то надежды уже не будет.

0
6363

Мне больше анонсы на конфах нравятся, а не так просто анонс, иди по ссылке трейлер там. Но интересно посмотреть будет.

0
Сyberpunk

А что мешало показать его на TGA? По бабкам не договорились?

0
nikito_os 94

да всё верно, просто господину Штраусу Мельнику Пару набитых деньгами чемоданов не завезли.

0
NovoNek

4 дня? Я не доживу.

-2
Лента Новостей

Они не говорят название потому что это не "6", у этой ГТА будет какое то название другое

-2
vanтт

online 2

4
HoganHog

Знать бы кто игру делает!? Конкретно людей и где работали до этого. А то наберут....🤔
И что с движком!? Опять вулкан и 12й директ как в рдр2 и танцы с оптимизацией на пк🤔

-2
vanтт

Я делаю. Работал в макдональдсе.

2
HoganHog vanтт

Кодишь внутреигровой хавчик?

0
HUNTER6800

ну 5 часть была хорошо оптимизирована ,возможно будет новый движок и куча нытья что она не работает или неиграбильна на старых картах ,а может и старый движок оставят в угоду всем

0
Mister proper 1214 HUNTER6800

Не будет старого движка 😂😂😂

0
HUNTER6800 Mister proper 1214

а какой будет просвяти ты же вероятно уже знаешь

0
Disneykolonco

Ждем

-2
ManchesteRR

Значит будет и Трейлер второй

-3
Гейб 30 процентный

Первый трейлер чего? Где логотип? Скорее всего это не GTA6 будет.

-3
Mister proper 1214

А что клоун 🤡🤡🤡

Сказали же что "новая" gta

0
caramba1999

Или выйдет в 26.или в 27.или в 28.или в 29.илии аааа чтооо этооо,?!!??? Это ядерная бомба ааа падает аааааааа, ааааааааа гтааа гтааааа ааааааа нееее ттттт, неееееееееет,..... А что дальше?

-5