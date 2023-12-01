Первый трейлер Grand Theft Auto 6 покажут 5 декабря

Rockstar объявила, что первый трейлер Grand Theft Auto 6 покажут уже 5 декабря в 17:00 МСК. Анонс было сделано в твиттере вместе с изображением текста на фоне пальм и фиолетово-оранжевого неба.

Хотя компания не дает никакой официальной информации о GTA 6, предполагается, что действие игры будет происходить на карте, охватывающей три города, включая Вайс-Сити. Кроме того, из утечек стало известно, что в игре может появиться главный герой мужского и женского пола, вдохновленный дуэтом Бонни и Клайда.

У игры нет релизного окна и предполагается, что она выйдет в 2024 или 2025 году.