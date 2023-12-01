Первый трейлер Grand Theft Auto 6 покажут 5 декабря

Rockstar объявила, что первый трейлер Grand Theft Auto 6 покажут уже 5 декабря в 17:00 МСК. Анонс было сделано в твиттере вместе с изображением текста на фоне пальм и фиолетово-оранжевого неба.
Хотя компания не дает никакой официальной информации о GTA 6, предполагается, что действие игры будет происходить на карте, охватывающей три города, включая Вайс-Сити. Кроме того, из утечек стало известно, что в игре может появиться главный герой мужского и женского пола, вдохновленный дуэтом Бонни и Клайда.
У игры нет релизного окна и предполагается, что она выйдет в 2024 или 2025 году.
ну все, началось
Ещё ничего не началось. ))
началось, инсайдеры уже не первый раз якобы сдвигают дату на следующую неделю, на прошлой обещали на этой, на этой на следующую. ну ничего страшного рано или поздно догонит реальную дату)
Причем тут инсайдеры? когда это ОФ твит рокстар и уже точная дата
Вангую до 5-го числа на ютубе будет тысяча видосов с разбором этой фотки))))
Да тут нечего разбирать же.
типо 3 птицы значит 3 героя?
Ага, а 4 пальмы - 4 города.
Там внизу еще какие то точки...
А это грязь у меня на мониторе.
Вот пожалуй начну:
Три летящих птицы символизируют собой возращение Майкла, Франклина и Тревора в данной части GTA. Таким образом делая официальным каноном концовку 5-ой части где они все выжили.
Эх, жаль лого не выложили.
Круто будет если игра выйдет в ноябре-декабре 2024 г.
Как раз десертик перед новым годом
Вообще-то апрель-октябрь - это финансовые месяцы, значит до 2025 года игру ждать не стоит.)
Судя по обложке на фоне, это похоже на вайс сити. Ну посмотрим че там будет в 5 декабря.
А мне кажется, что это Сочи.
Если добавить все числа на картинке - день недели, месяц, число, не забудем про количество пальм и вот те вот 3 птицы, а полученное число умножить ещё на 69 то получим ровное количество новых теорий которые выйдут ещё до выхода второго трейлера.
Я думаю что будет два положительных и два отрицательных персонажа. Действие будет разворачиваться в трёх городах.
Я вот одного боюсь только. Что они уйдут в воук и ограничат свой творческий потенциал этой беготней за всякими там леворулевыми небинарными людьми и никаких тебе смелых шуток, запоминающихся персонажей, реплик и в целом, моментов. Если и гта в это все уйдет, то надежды уже не будет.
Мне больше анонсы на конфах нравятся, а не так просто анонс, иди по ссылке трейлер там. Но интересно посмотреть будет.
А что мешало показать его на TGA? По бабкам не договорились?
да всё верно, просто господину Штраусу Мельнику Пару набитых деньгами чемоданов не завезли.
4 дня? Я не доживу.
Они не говорят название потому что это не "6", у этой ГТА будет какое то название другое
online 2
Знать бы кто игру делает!? Конкретно людей и где работали до этого. А то наберут....🤔
И что с движком!? Опять вулкан и 12й директ как в рдр2 и танцы с оптимизацией на пк🤔
Я делаю. Работал в макдональдсе.
Кодишь внутреигровой хавчик?
ну 5 часть была хорошо оптимизирована ,возможно будет новый движок и куча нытья что она не работает или неиграбильна на старых картах ,а может и старый движок оставят в угоду всем
Не будет старого движка 😂😂😂
а какой будет просвяти ты же вероятно уже знаешь
Ждем
Значит будет и Трейлер второй
Первый трейлер чего? Где логотип? Скорее всего это не GTA6 будет.
А что клоун 🤡🤡🤡
Сказали же что "новая" gta
Или выйдет в 26.или в 27.или в 28.или в 29.илии аааа чтооо этооо,?!!??? Это ядерная бомба ааа падает аааааааа, ааааааааа гтааа гтааааа ааааааа нееее ттттт, неееееееееет,..... А что дальше?