Rockstar официально подтвердила, что покажет первый трейлер Grand Theft Auto 6 в начале декабря

Компания Rockstar подтвердила, что первый трейлер следующей игры Grand Theft Auto будет показан в начале декабря.

После того, как сегодня утром появилась информация от Bloomberg о скором анонсе GTA 6, Rockstar выпустила заявление, проясняющее ситуацию, в котором напомнила, что в декабре студии исполнится 25 лет и демонстрация следующий частии состоится в начале декабря. В первоначальной утечке Bloomberg сообщалось, что анонс состоится на этой неделе, а трейлер будет показан в первых числах декабря.

Мы очень рады сообщить вам, что в начале декабря мы выпустим первый трейлер к следующей игре Grand Theft Auto.