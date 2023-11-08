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Grand Theft Auto 6 2025 г.
7.6 803 оценки

Rockstar официально подтвердила, что покажет первый трейлер Grand Theft Auto 6 в начале декабря

butcher69
Новости

Компания Rockstar подтвердила, что первый трейлер следующей игры Grand Theft Auto будет показан в начале декабря.

После того, как сегодня утром появилась информация от Bloomberg о скором анонсе GTA 6, Rockstar выпустила заявление, проясняющее ситуацию, в котором напомнила, что в декабре студии исполнится 25 лет и демонстрация следующий частии состоится в начале декабря. В первоначальной утечке Bloomberg сообщалось, что анонс состоится на этой неделе, а трейлер будет показан в первых числах декабря.

Мы очень рады сообщить вам, что в начале декабря мы выпустим первый трейлер к следующей игре Grand Theft Auto.
79
75
Комментарии: 75
Ваш комментарий
Paul Kross

Жду 3х часового разбора минутного трейлера ЖТА 6

28
SkyraX

будут по пикселям разбирать

4
TAPAKAH222

Подождите. Перед этим ещё будут слухи о том, что там покажут.

1
Floww

Да можно и без трейлера разбор запилить:

1) Оптимизация ужасная - лагает даже трейлер!

2) ничего нового, клон гта 5!

3) Насували эффектов без 9090 нипаиграть!

4) Это великолепно, куплю супер пупер делюкс бокс за 999 миллиардов долларов!

5) Ну это гта.

-5
Алан Битаров Floww

Ну кстати на релизе GTA V на ПК там была очень хорошая оптимизация. Я смог играть даже на Intel Core 2 Duo и GTS 450

4
Kato Nekato Floww

Ну всё,Floww сделал разбор трейлера. Игра ему не понравилась.
Отменяйте её.

0
Zewer
20
KANSERVATOR

инсайдеры были правы, а многие гнали на них)

4
6363

Скорее всего на VGA. Чтож, дождались. Надеюсь ждать долго выхода, после анонса не придётся.

5
Kato Nekato

2 декабря рокам исполняется 25 лет, VGA будет 7 декабря, не думаю что ради этого шоу отложат показ. Давно они не тизерили свои новые проекты в подобных местах(GTA IV на пресс конференции майков в 2006 вроде последний раз). Возможно будет как с пятой частью - таймер и лого.

0
6363 Kato Nekato

Ну в др могут тизер или трейлер, а на VGA показать уже полноценно как вариант.

3
Kato Nekato 6363

Могут, не отрицаю есть вероятность. Просто последнее что показывали это было на презентации PS4 версию для плойки GTA V и PS5 версию. А чисто трейлер новой игры своей они на сайте выкладывали. Тут может Джефф занёс денег ради такого либо что-то другое случилось.

2
GallantLoki Kato Nekato

Так они воспользуются этой шумихой и аудиторией для показа трейлера. В компании не дураки и они понимают, что такую игру нужно показывать на такой выставке. Тем более миллионы будут смотреть стрим TGA и будут ждать трейлера. Это идеальный вариант. А 2 декабря, они вероятно всего сменят лого Рокстар в соц сетях и напишут дату выхода трейлера, либо "ждите трейлер на The Game Awards 2023".

-1
Floww

Конечно же ждать недолго. По меркам рокстар недолго это года 3-4)

0
Oleg1500jk

Событие года, да можно сказать десятилетия грядет!

3
Баклажонок

Охх это будет прорыв

0
kotasha

Спустя 10 лет анонс( какие же игры стали долгими в разработке.

2
Gamlng1

Ну это вам не Ubisoft выпускающий ежегодно второсортное дерьмо

0
CROSS_718

это не игры стали долгими в разработке, это жадность компаний. зачем выпускать новую игру, если можно доить старую ?

1
Kato Nekato

Была еще RDR 2, где то 5 лет разрабатывали. Да там и чувствуется что потрачено море времени и бабла.
Но лучше реально подождать 5 лет и получить игру в которую можно играть много лет находя что-то новое, нежели получить ежегодный опен-ворлд с вышками/блокпостами на пару вечеров.

0
Гейб 30 процентный

Трейлера почти дождались, осталось дождаться игры! :)

1
AndruhaGruz
1
Дмитрий Поляков 1987

Вот будет рофл, если это будет трейлер обновы для GTA Online

1
Anthony 17

Так и будет, как раз она уже на очереди.

0
tinsoman

Ну наконец то хоть какой то официальный анонс, а то эти разборы скринов где по пикселям рисуют слово гта 6 уже надоело.

1
Jay C

Хоть бы арт официальный выкатили уже)

1
Richard Simons

И озвучьте пожалуйста системки, чтобы от реактора школьников началось потепление.

1
NegativePolygon

Это и так понятно что будет очень требовательно

0
JustA_NiceGuy

А я шо сказал, в начале декабря.

0
hamshut
Мы с нетерпением ждем еще многих лет, чтобы поделиться со всеми вами этими впечатлениями.

Как-то не по русски это предложение составлено. Так и не понял этот перевод.

0
KOCMOC42

Просто кто то переводил через Depl переводчик.

-1
opexdisturbed

Мы смотрим на будущие, многолетние, совместные впечатления вместе со всеми вами.

0
Гейб 30 процентный

Знаете что настораживает? Они пишут мы выпустим первый трейлер к следующей игре Grand Theft Auto! Но не пишут что это именно 6 часть.

0
Night Strider

врядли это будет ремастер гта 1\2\лондон\4

2
Wraith_Soul

Может последняя гта будет, Шрайер же говорил что эту гта будут периодически расширять, и меня лично в этой игре интересует только техническая сторона, в остальном боюсь окажется не тем чего многие ждут.

0
Гейб 30 процентный Night Strider

В том и дело что следующая ГТА с такой формулировкой может быть чем угодно, хоть ремастером GTA4 на анреале...

0
Night Strider Гейб 30 процентный

а смысл делать гта 4 на анриле если есть рейдж? трилогию не рокстар делали поэтому их пихнули на анрил

3
KANSERVATOR

это будет дополнение к гта онлайн)

1
GayFish

Джейсон Шрайер опять дал верный инсайд, правда за день до официального анонса трейлера.

0
GallantLoki

Клоун, он сегодня утром его дал, за 12 часов до сообщения от Рокстар

-2
Mandalordek

Наконец этих инсайдеров станет меньше

0
Gamejoy

Джейсон Шраер не ошибся =)

0
TAPAKAH222

Дождуны тут? Традиционную картинку будете выкладывать?..

0
NegativePolygon

Наверное

0
Dev4L

интересно,что будет по сюжетке

0
Alexander Bekker

Я только сегодня писал, что стоит дождаться официальных новостей, а не тешить себя слухами и сплетнями. И вот, дождались!
Но инсайды на этом не закончатся: ждём теперь пачку слухов о том, что же нам покажут в предстоящем трейлере.

0
plotva85

Как говорит CD Projekt RED : "Либо пан, либо пропал")

0
Сергей23235

давно пора...

0
МАХАН МАХАНОВИЧ

Прогрессивная гта. Интересно, что это будет

0
ЛАГАРИУМ

НУ ЦЕ ПЕРЕМОГА ТОЧНО 1000000%

0
YukinX

наконец-то, с первого дня они получат прибыль

0
Баклажонок

С уверенностью могу сказать что графика будет 200% нексген и требования тоже некстген)))

Немогу уже дождаться кадров с игры

0
Jarvis666

Инсайдеры как обычно сосут бебру со своими инсайдами))

0
Rush_2020

А где же мобильный порт трилогии? Где патч обещанный? Или автор предыдущего поста вместе с инсайдером балаболами оказались в очередной раз, господа вам не то чтобы верить, вас читать опасно для здоровья...

-1
DenisVTR

Так всё ещё в силе))

-1
Night Strider

он на пк через одно место работает, зачем это на телефоны еще кидать

2
NegativePolygon Night Strider

Согласен

0
Никита Дроздоvv

Не может быть

-1
kaka qp0H

ну маладеС ваЗми с полки пирОжек

-1
Anti 4it

Тухловато как-то от R* подобное видеть. Раньше анонсы делали громко, теперь пишут то, о чем все и так знают. Сначала видео билда слили, недавно достоверный инсайд про трейлер вышел. Не их уровень, отписываться в соцсетях. Могли бы просто молчать до выхода трейлера, чтобы нагнетать интригу.

-2
DenisVTR

С неделей я конечно ошибся, но давайте дальше не подведите роки, дожмём до конца)

-2
Brokenskull

Хэй гайс ви вери эксайтед ту вейт экстра two йирз афтер релиз он консолес фор pc порт.

-2
marshallugntu

Но есть нюанс, в начале декабря какого года - в сообщении не сказано)

-3
RSV_GAMER_1987

не интересно уже!!! как выйдет так и оценим

-5
OnlyWatch

Сэм Хаузер же покинул пост или я что-то путаю? Почему тогда в источниках это сообщение ему записали...

-6
1341Jd

да он

0
Кирилл Бибил

Дэн Хаузер, брат Сэма, ушёл из Рокстар,

2
6363
0
MrJuravlesTi

Дэн Хаузер ушёл

0
NegativePolygon MrJuravlesTi

Отец ушёл из R^

0
RedDay13

Вообще по барабану

-6
Нет свободы слова на PG

настолько по барабану, что открыл новость и оставил коммент

9