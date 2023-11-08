Rockstar официально подтвердила, что покажет первый трейлер Grand Theft Auto 6 в начале декабря

Компания Rockstar подтвердила, что первый трейлер следующей игры Grand Theft Auto будет показан в начале декабря.
После того, как сегодня утром появилась информация от Bloomberg о скором анонсе GTA 6, Rockstar выпустила заявление, проясняющее ситуацию, в котором напомнила, что в декабре студии исполнится 25 лет и демонстрация следующий частии состоится в начале декабря. В первоначальной утечке Bloomberg сообщалось, что анонс состоится на этой неделе, а трейлер будет показан в первых числах декабря.
Мы очень рады сообщить вам, что в начале декабря мы выпустим первый трейлер к следующей игре Grand Theft Auto.
Жду 3х часового разбора минутного трейлера ЖТА 6
будут по пикселям разбирать
Подождите. Перед этим ещё будут слухи о том, что там покажут.
Да можно и без трейлера разбор запилить:
1) Оптимизация ужасная - лагает даже трейлер!
2) ничего нового, клон гта 5!
3) Насували эффектов без 9090 нипаиграть!
4) Это великолепно, куплю супер пупер делюкс бокс за 999 миллиардов долларов!
5) Ну это гта.
Ну кстати на релизе GTA V на ПК там была очень хорошая оптимизация. Я смог играть даже на Intel Core 2 Duo и GTS 450
Ну всё,Floww сделал разбор трейлера. Игра ему не понравилась.
Отменяйте её.
инсайдеры были правы, а многие гнали на них)
Скорее всего на VGA. Чтож, дождались. Надеюсь ждать долго выхода, после анонса не придётся.
2 декабря рокам исполняется 25 лет, VGA будет 7 декабря, не думаю что ради этого шоу отложат показ. Давно они не тизерили свои новые проекты в подобных местах(GTA IV на пресс конференции майков в 2006 вроде последний раз). Возможно будет как с пятой частью - таймер и лого.
Ну в др могут тизер или трейлер, а на VGA показать уже полноценно как вариант.
Могут, не отрицаю есть вероятность. Просто последнее что показывали это было на презентации PS4 версию для плойки GTA V и PS5 версию. А чисто трейлер новой игры своей они на сайте выкладывали. Тут может Джефф занёс денег ради такого либо что-то другое случилось.
Так они воспользуются этой шумихой и аудиторией для показа трейлера. В компании не дураки и они понимают, что такую игру нужно показывать на такой выставке. Тем более миллионы будут смотреть стрим TGA и будут ждать трейлера. Это идеальный вариант. А 2 декабря, они вероятно всего сменят лого Рокстар в соц сетях и напишут дату выхода трейлера, либо "ждите трейлер на The Game Awards 2023".
Конечно же ждать недолго. По меркам рокстар недолго это года 3-4)
Событие года, да можно сказать десятилетия грядет!
Охх это будет прорыв
Спустя 10 лет анонс( какие же игры стали долгими в разработке.
Ну это вам не Ubisoft выпускающий ежегодно второсортное дерьмо
это не игры стали долгими в разработке, это жадность компаний. зачем выпускать новую игру, если можно доить старую ?
Была еще RDR 2, где то 5 лет разрабатывали. Да там и чувствуется что потрачено море времени и бабла.
Но лучше реально подождать 5 лет и получить игру в которую можно играть много лет находя что-то новое, нежели получить ежегодный опен-ворлд с вышками/блокпостами на пару вечеров.
Трейлера почти дождались, осталось дождаться игры! :)
Вот будет рофл, если это будет трейлер обновы для GTA Online
Так и будет, как раз она уже на очереди.
Ну наконец то хоть какой то официальный анонс, а то эти разборы скринов где по пикселям рисуют слово гта 6 уже надоело.
Хоть бы арт официальный выкатили уже)
И озвучьте пожалуйста системки, чтобы от реактора школьников началось потепление.
Это и так понятно что будет очень требовательно
А я шо сказал, в начале декабря.
Как-то не по русски это предложение составлено. Так и не понял этот перевод.
Просто кто то переводил через Depl переводчик.
Мы смотрим на будущие, многолетние, совместные впечатления вместе со всеми вами.
Знаете что настораживает? Они пишут мы выпустим первый трейлер к следующей игре Grand Theft Auto! Но не пишут что это именно 6 часть.
врядли это будет ремастер гта 1\2\лондон\4
Может последняя гта будет, Шрайер же говорил что эту гта будут периодически расширять, и меня лично в этой игре интересует только техническая сторона, в остальном боюсь окажется не тем чего многие ждут.
В том и дело что следующая ГТА с такой формулировкой может быть чем угодно, хоть ремастером GTA4 на анреале...
а смысл делать гта 4 на анриле если есть рейдж? трилогию не рокстар делали поэтому их пихнули на анрил
это будет дополнение к гта онлайн)
Джейсон Шрайер опять дал верный инсайд, правда за день до официального анонса трейлера.
Клоун, он сегодня утром его дал, за 12 часов до сообщения от Рокстар
Наконец этих инсайдеров станет меньше
Джейсон Шраер не ошибся =)
Дождуны тут? Традиционную картинку будете выкладывать?..
Наверное
интересно,что будет по сюжетке
Я только сегодня писал, что стоит дождаться официальных новостей, а не тешить себя слухами и сплетнями. И вот, дождались!
Но инсайды на этом не закончатся: ждём теперь пачку слухов о том, что же нам покажут в предстоящем трейлере.
Как говорит CD Projekt RED : "Либо пан, либо пропал")
давно пора...
Прогрессивная гта. Интересно, что это будет
НУ ЦЕ ПЕРЕМОГА ТОЧНО 1000000%
наконец-то, с первого дня они получат прибыль
С уверенностью могу сказать что графика будет 200% нексген и требования тоже некстген)))
Немогу уже дождаться кадров с игры
Инсайдеры как обычно сосут бебру со своими инсайдами))
А где же мобильный порт трилогии? Где патч обещанный? Или автор предыдущего поста вместе с инсайдером балаболами оказались в очередной раз, господа вам не то чтобы верить, вас читать опасно для здоровья...
Так всё ещё в силе))
он на пк через одно место работает, зачем это на телефоны еще кидать
Согласен
Не может быть
ну маладеС ваЗми с полки пирОжек
Тухловато как-то от R* подобное видеть. Раньше анонсы делали громко, теперь пишут то, о чем все и так знают. Сначала видео билда слили, недавно достоверный инсайд про трейлер вышел. Не их уровень, отписываться в соцсетях. Могли бы просто молчать до выхода трейлера, чтобы нагнетать интригу.
С неделей я конечно ошибся, но давайте дальше не подведите роки, дожмём до конца)
Хэй гайс ви вери эксайтед ту вейт экстра two йирз афтер релиз он консолес фор pc порт.
Но есть нюанс, в начале декабря какого года - в сообщении не сказано)
не интересно уже!!! как выйдет так и оценим
Сэм Хаузер же покинул пост или я что-то путаю? Почему тогда в источниках это сообщение ему записали...
да он
Дэн Хаузер, брат Сэма, ушёл из Рокстар,
Дэн Хаузер ушёл
Отец ушёл из R^
Вообще по барабану
настолько по барабану, что открыл новость и оставил коммент