Слух: в GTA 6 дом и машину игрока могут ограбить обычные NPC ©

Во всей серии Grand Theft Auto главным действующим лицом всегда был игрок. Именно геймеры создавали хаос в открытом мире и теоретизировали об обычных игровых персонажах или просто развлекались самыми абсурдными способами. В новой части знаменитой франшизы это может слегка измениться. Если верить слухам, в GTA 6 уже сам игрок может пострадать от беспредела обычных NPC.

Новой информацией об особенностях игрового процесса GTA 6 поделился инсайдер под ником MarxxChris. Данные заявления не получили официального подтверждения от разработчиков, однако этот пользователь уже успел себя зарекомендовать как достоверный источник утечек. По словам автора утечек, теперь игроки сами могут побывать в роли жертвы. Персонажи в Grand Theft Auto 6 смогут иногда грабить дома или машины игрока как в его отсутствие, так и прямо при нем.

Как отмечает инсайдер, такое нововведение для франшизы связано с тем, что разработчики из Rockstar стремятся повысить реалистичность GTA 6 и добавить в игру огромное количество случайных событий. Во время исследования открытого мира на игрока может напасть другой персонаж, пытаясь угнать его машину или ограбить. Кроме того, ночью будет велик шанс столкнуться с преследователями или бандитами, ищущими драки.

Насколько эта информация верна, мы сможем узнать только после официального анонса GTA 6. Согласно последним данным, это может произойти уже в следующем году.