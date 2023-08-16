Слух: в GTA 6 дом и машину игрока могут ограбить обычные NPC

Во всей серии Grand Theft Auto главным действующим лицом всегда был игрок. Именно геймеры создавали хаос в открытом мире и теоретизировали об обычных игровых персонажах или просто развлекались самыми абсурдными способами. В новой части знаменитой франшизы это может слегка измениться. Если верить слухам, в GTA 6 уже сам игрок может пострадать от беспредела обычных NPC.
Новой информацией об особенностях игрового процесса GTA 6 поделился инсайдер под ником MarxxChris. Данные заявления не получили официального подтверждения от разработчиков, однако этот пользователь уже успел себя зарекомендовать как достоверный источник утечек. По словам автора утечек, теперь игроки сами могут побывать в роли жертвы. Персонажи в Grand Theft Auto 6 смогут иногда грабить дома или машины игрока как в его отсутствие, так и прямо при нем.
Как отмечает инсайдер, такое нововведение для франшизы связано с тем, что разработчики из Rockstar стремятся повысить реалистичность GTA 6 и добавить в игру огромное количество случайных событий. Во время исследования открытого мира на игрока может напасть другой персонаж, пытаясь угнать его машину или ограбить. Кроме того, ночью будет велик шанс столкнуться с преследователями или бандитами, ищущими драки.
Насколько эта информация верна, мы сможем узнать только после официального анонса GTA 6. Согласно последним данным, это может произойти уже в следующем году.
Сейчас опять понахватаются всякого рода слухов, а потом будут лить сопли, что игра совсем не такая, как её себе игорьки представляли.
Никогда такого не было и вот опять!
Самое смешное, что авторы плейграунда считают «надёжными авторами утечек», о которых 99,9% людей не слышали никогда. Уровень спидинфо
Инсайдер так инсайдер конечно:
Современный уровень специалиста по играм, игрока, программиста, разработчика, инсайдера, аналитика и критика.
Типичное резюме человека, который окончил 3-х месячный курс разработки игр на юнити.
С домами любопытно, но машину у игрока могли угнать ещё в ГТА 2 и 3
Напоминает слухи о "новых гта" когда я еще в школе был: "У меня есть мод на гта там мой дом есть и в него зайти мождно. Дать диск? Епт, да не могу - батя на работу унес"
Слух: в GTA 6 начнется волна слухов
Насколько эта информация верна, мы сможем узнать только после официального анонса GTA 6. Согласно последним данным, это может произойти уже в следующем году.
Как минимум в вайс сити у тебя могли машину угнать
угнал у угонщика
Вроде такое ещё в Вайс Сити было, что могли дать по морде и уехать.
Ну если это правда то это действительно годная тема, так как стандартным беспределом уже не интересно заниматься
Ключевой аспект успешной игры это симуляция мира, это вам не яйца сжимающиеся на холоде делать, тут нужна душа вложенная в создании игры, очень надеюсь что частички остались у разработчиков. Хотя с таким начальством сомнений больше чем уверенности.
Ваши ожидания - это ваши проблемы.
В глобальный моде Ф.О.Т.О.Г.Р.А.Ф для Сталкера нечто похожее уже давно реализовано,там все тайники ГГ могли ограбить и под это ещё была очень классная цепочка квестов,при чём вора можно было поймать и даже убить но от этого становилось ещё хуже,а можно было пойти совсем другим путём.
При чём в этом моде очень много оригинальных и интересных механик сделано,начиная от варки артефактов и заканчивая очень классными побочными эффектами и галлюцинациями (реально иногда можно кирпичей отложить) которые появляются при ношении определенных артефактов.
что-то на уровне слухов времен выхода san Andreass когда геймеры мечтали о том, что можно будет зайти в каждый дом
Ну так почти можно, если миссию грабителя выполняе
задонатил в онлайн на интерьер - вынесли подчистую)
А в GTA Tokyo 2010 были летающие автомобили.
Грабь награбленное.
Нужно больше золота.
Ну, было бы прикольно. Особенно есть дом можно будет защищать.
Походу эти самые ушлые нпс сами и создают всякие слухи.