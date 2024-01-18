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Grand Theft Auto 6 2025 г.
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
7.9 1 400 оценок

Трейлер GTA 6 занял второе место по просмотрам среди всех игровых трейлеров. Но до первого места ещё далеко

Lunersun
Новости

За несколько недель трейлер GTA 6 набрал более 168 миллионов просмотров, обогнав такие популярные игры последних лет, как Red Dead Redemption 2 и Cyberpunk 2077. Более того, теперь он опередил даже легендарную Minecraft, трейлер которой за 10 лет существования посмотрели более 167 миллионов раз.

Однако догнать абсолютного лидера — мобильный раннер Subway Surfers 2012 года — пока не удалось. Этот неожиданный рекордсмен всё ещё удерживает первенство с большим отрывом. Опубликованный в 2012 году трейлер набрал более 361 миллиона просмотров. Тем не менее, учитывая небывалую популярность GTA 6, есть все шансы, что со временем и этот рекорд будет побит.

В целом, стартовый успех трейлера GTA 6 ещё раз доказывает, насколько велико ожидание этой игры со стороны миллионов поклонников по всему миру.

А вот и сам лидер.

15
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
DezmondAin Grimm

Забавно, что о первом месте вообще никогда не слышал.

19
NochnoiGid

То самое чувство, когда первое место - никогда даже не слышал.

8
Zlobin_Evgeny

Не факт что вообще обгонит,может наберёт ещё пару десятков миллионов и все на этом

4
spaMER_ID

Может этот трейлер пихали в любые приложения в рекламных целях. Вот и цифры такие большие.

1
211186

Вот тебе раз!

0
ZAUSA

У Minecraft есть трейлер?)

0
Kenn1y

Minecraft легендарная, что?

0
Wing42

Ну ты прикинь, как это со стороны типичного игрока в Майнкравт выглядит: он только родился, а игра уже старше него на несколько лет. А потом ещё его старший пятнадцатилетний брат рассказывает, как он "в молодости" пропадал в этой игре. Конечно, Майнкравт это легенда всех легенд, но только по версии детей.

0
Odesseet

Игрушка старенькая)Хех Это конечно не блоки толкать на Сименс или проходить лабиринт на Ericsson, но все-равно ностальгия)

0
mongol312
" - Это ключ?
- Нет, кое-что получше. Это рисунок ключа!"
-1
Eclair_93

Это же насколько мобильные дрочильни популярны.. жесть.. ну или накрутка.

-1