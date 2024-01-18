Трейлер GTA 6 занял второе место по просмотрам среди всех игровых трейлеров. Но до первого места ещё далеко

За несколько недель трейлер GTA 6 набрал более 168 миллионов просмотров, обогнав такие популярные игры последних лет, как Red Dead Redemption 2 и Cyberpunk 2077. Более того, теперь он опередил даже легендарную Minecraft, трейлер которой за 10 лет существования посмотрели более 167 миллионов раз.

Однако догнать абсолютного лидера — мобильный раннер Subway Surfers 2012 года — пока не удалось. Этот неожиданный рекордсмен всё ещё удерживает первенство с большим отрывом. Опубликованный в 2012 году трейлер набрал более 361 миллиона просмотров. Тем не менее, учитывая небывалую популярность GTA 6, есть все шансы, что со временем и этот рекорд будет побит.

В целом, стартовый успех трейлера GTA 6 ещё раз доказывает, насколько велико ожидание этой игры со стороны миллионов поклонников по всему миру.

А вот и сам лидер.