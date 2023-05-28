Grand Theft Auto 6 2025 г.
7.6 535 оценок

У стриминговой платформы Kick уже есть категория для Grand Theft Auto 6

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Procy_on
Новости

Популярный сервис прямых трансляций Kick уже зарезервировал место для Grand Theft Auto 6.

Твиттер-аккаунт Kick недавно поделился изображением рекомендуемых сайтом игр для просмотра, среди которых были такие игры, как Apex Legends, Call of Duty: Warzone 2 и Fortnite. Между двумя из этих игр, в которые уже играют стримеры Kick, находится Grand Theft Auto 6, в которой представлена эстетика Вайс-Сити, о которой говорили утечки. Помимо этого изображения и заголовка GTA 6, изображение Kick в основном намекает на то, что сайт ожидает продолжение Grand Theft Auto 5, которое пользуется огромным успехом как у зрителей, так и у игроков.

Поскольку существование GTA 6 было подтверждено как разработчиком, так и утечками, Kick, возможно, делает некоторую работу по обеспечению прямой трансляции категории сейчас, чтобы не делать этого, когда игра действительно выйдет. Изображение, которым поделился Kick, показывает, что у игры ноль зрителей, что позволяет предположить, что она не просто заменила Grand Theft Auto 5, которая по-прежнему транслируется на тысячи аккаунтов на платформе. Благодаря популярности Grand Theft Auto 5 на Kick, Twitch и YouTube, вполне вероятно, что GTA 6 будет иметь большое количество зрителей, когда Rockstar Games выпустит ее.

Индустрия
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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Озверин
Благодаря популярности Grand Theft Auto 5 на Kick, Twitch и YouTube, вполне вероятно, что GTA 6 будет иметь большое количество зрителей,

да не, с чего бы? пройдет незамеченной.

4
The Legacy of Time
да не, с чего бы? пройдет незамеченной.

А я думаю наоборот

-5
Omnia Smirnow The Legacy of Time

Сарказм.

3
Мур Мур lamour
Популярный сервис прямых трансляций Kick

Популярный ))0)

4
wianewa

А у меня есть ярлык на рабочем столе аж GTA 64. Пойду тоже новость сделаю.

4
Strannik110

"вполне вероятно, что GTA 6 будет иметь большое количество зрителей, когда Rockstar Games выпустит ее."

А когда они ее выпустят? А никогда!

-5