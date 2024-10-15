В сети завирусился геймплей GTA 6, но геймеры быстро раскусили подделку

Несмотря на официальную демонстрацию первого трейлера ожидаемой Grand Theft Auto 6, спекуляции на тему утечек в сети не прекращаются. Это неудивительно, ведь новая GTA обещает подарить игрокам самый масштабный открытый мир с высоким уровнем детализации, что делает проект одной из самых ожидаемых игр в мире. Однако на этот раз игроков обмануть не удалось — фанаты довольно быстро разоблачили обманщика, который опубликовал якобы геймплей GTA 6.

Пользователь под ником GTA Leaks начал стремительно набирать популярность в социальных сетях. На нескольких крупных платформах он опубликовал запись игрового процесса, утверждая, что это геймплей предстоящей Grand Theft Auto 6. На первый взгляд ролики действительно похожи на следующую часть GTA и местами напоминают крупную утечку, которая произошла несколько лет назад.

Эти посты быстро стали вирусными среди геймеров и собрали сотни тысяч просмотров. Однако вместе с популярностью на якобы утечки обратили внимание настоящие эксперты в этой области. Внимательные пользователи проанализировали ролики и пришли к выводу, что это подделка. Причем подделка сделана достаточно качественно. Похоже, энтузиаст смоделировал геймплей на Unreal Engine 5 — это можно заметить по характерным фрагментам, где отсутствуют текстуры и модели.

Усилия GTA Leaks по созданию подделки впечатляют. Он смог сделать весьма правдоподобный ролик, и, к сожалению, пока Rockstar Games сохраняет молчание по поводу GTA 6, таких умельцев может стать еще больше.