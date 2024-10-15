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Grand Theft Auto 6 Осень 2025
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8 1 726 оценок

В сети завирусился геймплей GTA 6, но геймеры быстро раскусили подделку

Gutsz
Новости

Несмотря на официальную демонстрацию первого трейлера ожидаемой Grand Theft Auto 6, спекуляции на тему утечек в сети не прекращаются. Это неудивительно, ведь новая GTA обещает подарить игрокам самый масштабный открытый мир с высоким уровнем детализации, что делает проект одной из самых ожидаемых игр в мире. Однако на этот раз игроков обмануть не удалось — фанаты довольно быстро разоблачили обманщика, который опубликовал якобы геймплей GTA 6.

Пользователь под ником GTA Leaks начал стремительно набирать популярность в социальных сетях. На нескольких крупных платформах он опубликовал запись игрового процесса, утверждая, что это геймплей предстоящей Grand Theft Auto 6. На первый взгляд ролики действительно похожи на следующую часть GTA и местами напоминают крупную утечку, которая произошла несколько лет назад.

Эти посты быстро стали вирусными среди геймеров и собрали сотни тысяч просмотров. Однако вместе с популярностью на якобы утечки обратили внимание настоящие эксперты в этой области. Внимательные пользователи проанализировали ролики и пришли к выводу, что это подделка. Причем подделка сделана достаточно качественно. Похоже, энтузиаст смоделировал геймплей на Unreal Engine 5 — это можно заметить по характерным фрагментам, где отсутствуют текстуры и модели.

Усилия GTA Leaks по созданию подделки впечатляют. Он смог сделать весьма правдоподобный ролик, и, к сожалению, пока Rockstar Games сохраняет молчание по поводу GTA 6, таких умельцев может стать еще больше.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
User_200

Наивные полагают за год с лишним до выхода полноценного геймплея от Рокстар, увидеть трейлер пока что находящийся на средней стадий разработки игры у которой даже материалы игры не собраны воедино. Этот фейковый трейлер сделан на движке UE за короткое время, с готовыми обьектами движка.

0
5uperNova

Больше киберпанк с модами напомнило

0
Bartalbi Bond

Блин, почему некоторые заголовки приходится на лету переводить, неужели на русском нельзя написать?
"В сети поднял шумиху игровой процесс GTA 6, но игроки быстро раскусили подделку"

0
real19911

слив геймплея уже был, а также гта 6 мало будет отличатся от гта 5

-1
N1k3_22

Шутер от 3 лица, пальмы и задницы в кадре. Что-то ещё нужно?

0