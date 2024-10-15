В сети завирусился геймплей GTA 6, но геймеры быстро раскусили подделку

Несмотря на официальную демонстрацию первого трейлера ожидаемой Grand Theft Auto 6, спекуляции на тему утечек в сети не прекращаются. Это неудивительно, ведь новая GTA обещает подарить игрокам самый масштабный открытый мир с высоким уровнем детализации, что делает проект одной из самых ожидаемых игр в мире. Однако на этот раз игроков обмануть не удалось — фанаты довольно быстро разоблачили обманщика, который опубликовал якобы геймплей GTA 6.
Пользователь под ником GTA Leaks начал стремительно набирать популярность в социальных сетях. На нескольких крупных платформах он опубликовал запись игрового процесса, утверждая, что это геймплей предстоящей Grand Theft Auto 6. На первый взгляд ролики действительно похожи на следующую часть GTA и местами напоминают крупную утечку, которая произошла несколько лет назад.
Эти посты быстро стали вирусными среди геймеров и собрали сотни тысяч просмотров. Однако вместе с популярностью на якобы утечки обратили внимание настоящие эксперты в этой области. Внимательные пользователи проанализировали ролики и пришли к выводу, что это подделка. Причем подделка сделана достаточно качественно. Похоже, энтузиаст смоделировал геймплей на Unreal Engine 5 — это можно заметить по характерным фрагментам, где отсутствуют текстуры и модели.
Усилия GTA Leaks по созданию подделки впечатляют. Он смог сделать весьма правдоподобный ролик, и, к сожалению, пока Rockstar Games сохраняет молчание по поводу GTA 6, таких умельцев может стать еще больше.
Наивные полагают за год с лишним до выхода полноценного геймплея от Рокстар, увидеть трейлер пока что находящийся на средней стадий разработки игры у которой даже материалы игры не собраны воедино. Этот фейковый трейлер сделан на движке UE за короткое время, с готовыми обьектами движка.
Больше киберпанк с модами напомнило
Блин, почему некоторые заголовки приходится на лету переводить, неужели на русском нельзя написать?
"В сети поднял шумиху игровой процесс GTA 6, но игроки быстро раскусили подделку"
слив геймплея уже был, а также гта 6 мало будет отличатся от гта 5
Шутер от 3 лица, пальмы и задницы в кадре. Что-то ещё нужно?