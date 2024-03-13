Фанаты показали катсцены фанатского ремейка GTA: Vice City на движке GTA IV

Команда энтузиастов под названием Revolution Team не оставляет работы над ремейком Grand Theft Auto: Vice City (Renderware) на движке Grand Theft Auto IV (RAGE) под названием Grand Theft Auto Vice City: Nextgen Edition. Авторы регулярно делятся обновлениями и игровым процессом, и недавно показали стартовую катсцену игры.

В новом ролике авторы показали разговор семьи Форелли в Либерти-Сити, а также криминальную сделку с семьёй Вэнсов в Вайс-Сити, которую срывает отряд убийц. Чудом спасшийся преступник Томми Версетти и адвокат Кен Розенберг поспешно покидают место событий и решают остановиться в отелях для обсуждения дальнейших планов. В целом, катсцены игры остались прежними, однако легко заметить, что Revolution Team переработали освещение в интерьерах и игровом мире, а также добавила персонажам видимые пальцы (в оригинале они были слипшимися) из-за чего картинка будет смотреться реалистичнее.

Кадр из GTA Vice City Nextgen Edition. Обратите внимание на освещение

Релиз проекта назначен на 2024 год. Мод GTA: Vice City Nextgen Edition будет включать весь оригинальный контент GTA Vice City (включая сюжетные миссии), но будет использовать особенности движка GTA IV (например, ragdoll-систему или анимацию задержания при аресте). Так что до выхода Grand Theft Auto VI, которая также будет происходить в Вайс-Сити и которая тоже будет на движке RAGE, фанатам серии GTA будет чем занять себя.

Что примечательно, GTA Vice City: Nextgen Edition не первая попытка осовременить GTA Vice City. Ранее существовал проект GTA Vice City RAGE, который включал в себя всю территорию Вайс-Сити и начальную миссию, но позже был заброшен.