Фанаты показали катсцены фанатского ремейка GTA: Vice City на движке GTA IV

Команда энтузиастов под названием Revolution Team не оставляет работы над ремейком Grand Theft Auto: Vice City (Renderware) на движке Grand Theft Auto IV (RAGE) под названием Grand Theft Auto Vice City: Nextgen Edition. Авторы регулярно делятся обновлениями и игровым процессом, и недавно показали стартовую катсцену игры.
В новом ролике авторы показали разговор семьи Форелли в Либерти-Сити, а также криминальную сделку с семьёй Вэнсов в Вайс-Сити, которую срывает отряд убийц. Чудом спасшийся преступник Томми Версетти и адвокат Кен Розенберг поспешно покидают место событий и решают остановиться в отелях для обсуждения дальнейших планов. В целом, катсцены игры остались прежними, однако легко заметить, что Revolution Team переработали освещение в интерьерах и игровом мире, а также добавила персонажам видимые пальцы (в оригинале они были слипшимися) из-за чего картинка будет смотреться реалистичнее.
Релиз проекта назначен на 2024 год. Мод GTA: Vice City Nextgen Edition будет включать весь оригинальный контент GTA Vice City (включая сюжетные миссии), но будет использовать особенности движка GTA IV (например, ragdoll-систему или анимацию задержания при аресте). Так что до выхода Grand Theft Auto VI, которая также будет происходить в Вайс-Сити и которая тоже будет на движке RAGE, фанатам серии GTA будет чем занять себя.
Что примечательно, GTA Vice City: Nextgen Edition не первая попытка осовременить GTA Vice City. Ранее существовал проект GTA Vice City RAGE, который включал в себя всю территорию Вайс-Сити и начальную миссию, но позже был заброшен.
та тупо на движок гта 4 все ресурсы перетащили
И что это типа плохо, а са бы смог это всё сделать
кому такая халтура нужна, без обновления моделей, текстур и анимаций, уже лучше дефинитив пропатченный
Чувак, как минимум текстуры зданий и в целом всей локации как раз от переиздания и взяли. Тут фишка в ощущении от игры благодаря другому движку
Да при чём тут сам или не сам, я тоже этого не понимаю. Смысл какой? Новый движок для возможностей как раз, эффекты, текстуры, модели высокополигональные и прочее.
это выглядит даже хуже дефинитива, если делать, то нормально уже, а так только места намного больше занимает
Бл* и чë??? Такое же дерьмо как и Definitive edition, даже хуже. Чел это сделал типа смотрите чë могу и в итоге ни*уя не смог. Такой же эффект можно получить при решейде))
А в чём смысл? Визуально мало чем отличается от оригинала, освещение только.
Очередной дерьмомод от фанатов-энтузиастов.
Если они на движке уже могут сцены лепить, то это хорошо. Ещё бы модельки улучшить, а то получается мало отличий.