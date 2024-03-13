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Grand Theft Auto: Vice City 28.10.2002
Экшен, От третьего лица, Открытый мир
9.1 4 261 оценка

Фанаты показали катсцены фанатского ремейка GTA: Vice City на движке GTA IV

Саня Цукино Усаги

Команда энтузиастов под названием Revolution Team не оставляет работы над ремейком Grand Theft Auto: Vice City (Renderware) на движке Grand Theft Auto IV (RAGE) под названием Grand Theft Auto Vice City: Nextgen Edition. Авторы регулярно делятся обновлениями и игровым процессом, и недавно показали стартовую катсцену игры.

В новом ролике авторы показали разговор семьи Форелли в Либерти-Сити, а также криминальную сделку с семьёй Вэнсов в Вайс-Сити, которую срывает отряд убийц. Чудом спасшийся преступник Томми Версетти и адвокат Кен Розенберг поспешно покидают место событий и решают остановиться в отелях для обсуждения дальнейших планов. В целом, катсцены игры остались прежними, однако легко заметить, что Revolution Team переработали освещение в интерьерах и игровом мире, а также добавила персонажам видимые пальцы (в оригинале они были слипшимися) из-за чего картинка будет смотреться реалистичнее.

Кадр из GTA Vice City Nextgen Edition. Обратите внимание на освещение
Кадр из GTA Vice City Nextgen Edition. Обратите внимание на освещение

Релиз проекта назначен на 2024 год. Мод GTA: Vice City Nextgen Edition будет включать весь оригинальный контент GTA Vice City (включая сюжетные миссии), но будет использовать особенности движка GTA IV (например, ragdoll-систему или анимацию задержания при аресте). Так что до выхода Grand Theft Auto VI, которая также будет происходить в Вайс-Сити и которая тоже будет на движке RAGE, фанатам серии GTA будет чем занять себя.

Что примечательно, GTA Vice City: Nextgen Edition не первая попытка осовременить GTA Vice City. Ранее существовал проект GTA Vice City RAGE, который включал в себя всю территорию Вайс-Сити и начальную миссию, но позже был заброшен.

-1
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Rorschach93

та тупо на движок гта 4 все ресурсы перетащили

5
NegativePolygon

И что это типа плохо, а са бы смог это всё сделать

-6
Rorschach93 NegativePolygon

кому такая халтура нужна, без обновления моделей, текстур и анимаций, уже лучше дефинитив пропатченный

6
DenisVTR Rorschach93

Чувак, как минимум текстуры зданий и в целом всей локации как раз от переиздания и взяли. Тут фишка в ощущении от игры благодаря другому движку

-1
borsic NegativePolygon

Да при чём тут сам или не сам, я тоже этого не понимаю. Смысл какой? Новый движок для возможностей как раз, эффекты, текстуры, модели высокополигональные и прочее.

2
Rorschach93 DenisVTR

это выглядит даже хуже дефинитива, если делать, то нормально уже, а так только места намного больше занимает

0
Jarvis666

Бл* и чë??? Такое же дерьмо как и Definitive edition, даже хуже. Чел это сделал типа смотрите чë могу и в итоге ни*уя не смог. Такой же эффект можно получить при решейде))

4
Mokou

А в чём смысл? Визуально мало чем отличается от оригинала, освещение только.

3
Spillik

Очередной дерьмомод от фанатов-энтузиастов.

2
Случайный Игрок

Если они на движке уже могут сцены лепить, то это хорошо. Ещё бы модельки улучшить, а то получается мало отличий.

0