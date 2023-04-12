Студия Mechanics VoiceOver продемонстрировала русскую озвучку Сонни Форелли для Grand Theft Auto: Vice City ©

Студия локализации и озвучивания игр Mechanics VoiceOver представила новый ролик с демонстрацией русской озвучки из Grand Theft Auto: Vice City и на этот раз они решили продемонстрировать процесс работы над голосом главного гада игры - Сонни Форелли. Его роль на себя возьмет Геннадий Новиков.

К слову о Геннадии, озвучиванием он занимается уже 20 лет, однако ещё несколько лет назад в интернете совершенно не было информации об его участии в дубляжах.Но пока дошла очередь до приглашения его в проекты, Геннадий заслуженно стал одним из самых узнаваемых и востребованных актёров. С его мастерским умением мгновенно уловить персонажа мы и хотим вам ознакомить. Приятного просмотра!

Выход локализации намечен на вторую половину лета.