Студия Mechanics VoiceOver продемонстрировала русскую озвучку Сонни Форелли для Grand Theft Auto: Vice City

Студия локализации и озвучивания игр Mechanics VoiceOver представила новый ролик с демонстрацией русской озвучки из Grand Theft Auto: Vice City и на этот раз они решили продемонстрировать процесс работы над голосом главного гада игры - Сонни Форелли. Его роль на себя возьмет Геннадий Новиков.
К слову о Геннадии, озвучиванием он занимается уже 20 лет, однако ещё несколько лет назад в интернете совершенно не было информации об его участии в дубляжах.Но пока дошла очередь до приглашения его в проекты, Геннадий заслуженно стал одним из самых узнаваемых и востребованных актёров. С его мастерским умением мгновенно уловить персонажа мы и хотим вам ознакомить. Приятного просмотра!
Выход локализации намечен на вторую половину лета.
Супер-молодцы!
Сонни озвучивает Сонни.
Тут каждому своё - хочешь проходи игру в озвучке,хочешь отключай и играй с субтитрами в оригинале.
чет они только демонстрируют,набрали кучу проектов и ни один не закончили
А как показывать процесс озвучки без демонстраций?У каждого проекта разный куратор, поэтому нет ничего удивительного,что проектов много,хотя основных проектов всего 4, и я бы не назвал это количество большим.Я честно не понимаю в чём смысл вашего комментария.
Ни один Русский голос никогда не сможет сравниться с оригинальным от Рея.
Ну людям лучше слышать русскую речь, чем английское бормотания
У вас секта походу какая-то есть.
Конечно у них есть. называется фанатизм и преданность корпорациям
я согласен с тем, что оригинальная озвучка в большинстве проектов хороша и раскрывают в каком то смысле потенциал актеров, но если мне предложить русскую КАЧЕСТВЕННУЮ (что очень важно) озвучку, то я выберу её