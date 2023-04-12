Grand Theft Auto: Vice City 28.10.2002
9.2 3 595 оценок

Студия Mechanics VoiceOver продемонстрировала русскую озвучку Сонни Форелли для Grand Theft Auto: Vice City

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butcher69
Новости

Студия локализации и озвучивания игр Mechanics VoiceOver представила новый ролик с демонстрацией русской озвучки из Grand Theft Auto: Vice City и на этот раз они решили продемонстрировать процесс работы над голосом главного гада игры - Сонни Форелли. Его роль на себя возьмет Геннадий Новиков.

К слову о Геннадии, озвучиванием он занимается уже 20 лет, однако ещё несколько лет назад в интернете совершенно не было информации об его участии в дубляжах.Но пока дошла очередь до приглашения его в проекты, Геннадий заслуженно стал одним из самых узнаваемых и востребованных актёров. С его мастерским умением мгновенно уловить персонажа мы и хотим вам ознакомить. Приятного просмотра!

Выход локализации намечен на вторую половину лета.

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Третий ролик с демонстрацией русской озвучки Grand Theft Auto: Vice City от Mechanics VoiceOver
Третий ролик с демонстрацией русской озвучки Grand Theft Auto: Vice City от Mechanics VoiceOver
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Milenka90

Супер-молодцы!

1
Milenka90

Сонни озвучивает Сонни.

1
Lvinomord

Тут каждому своё - хочешь проходи игру в озвучке,хочешь отключай и играй с субтитрами в оригинале.

0
SULIK 712

чет они только демонстрируют,набрали кучу проектов и ни один не закончили

-1
Otavek

А как показывать процесс озвучки без демонстраций?У каждого проекта разный куратор, поэтому нет ничего удивительного,что проектов много,хотя основных проектов всего 4, и я бы не назвал это количество большим.Я честно не понимаю в чём смысл вашего комментария.

1
agula98

Ни один Русский голос никогда не сможет сравниться с оригинальным от Рея.

-9
awareness of greatness

Ну людям лучше слышать русскую речь, чем английское бормотания

4
Руслан Генаев

У вас секта походу какая-то есть.

8
awareness of greatness Руслан Генаев

Конечно у них есть. называется фанатизм и преданность корпорациям

1
ivan41kds

я согласен с тем, что оригинальная озвучка в большинстве проектов хороша и раскрывают в каком то смысле потенциал актеров, но если мне предложить русскую КАЧЕСТВЕННУЮ (что очень важно) озвучку, то я выберу её

3