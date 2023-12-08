GTFO завершит свою сюжетную линию с выходом крупного обновления Rundown 8.0: Duality

Разработчики 10 Chambers объявили о выходе крупного обновления для GTFO. Обновление, получившее название Rundown 8.0: Duality, студия назвала финальной главой GTFO. У обновления также есть трейлер, который вы можете посмотреть ниже.

Rundown 8.0: Duality станет завершением всеобъемлющего повествования, проходящего через GTFO. Обновление представляет серию новых уровней, в которых игрокам предстоит выбраться из подземного комплекса, известного как Garganta. С добавлением новых уровней общее количество миссий в GTFO увеличилось до 80.

В обновлении также появились новые виды оружия: полуавтоматическая винтовка Drekker CLR Short Rifle, дробовик Bataldo Custom K33 Slug Shotgun и пистолет Shelling Nano Burst Pistol. В новом наборе миссий также появились новые враги, с которыми игрокам придется столкнуться.

Помимо работы над финальным обновлением для GTFO, 10 Chambers также воспользовалась возможностью анонсировать свою следующую игру - Den of Wolves. Как и GTFO, Den of Wolves также будет ориентирована на кооператив, но на этот раз речь пойдет о кражах и корпоративном шпионаже.