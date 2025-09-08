Авторы The Guild - Europa 1410 показали закулисье дебютного трейлера

В дебютном трейлере The Guild – Europa 1410 зрители увидели всё, что ассоциируется с драмой Средневековья: шумные рынки, воров и стражников, суровые казни, дворянские интриги, романтику и даже ворона, ставшего символом судьбы.

Ashborne Games совместно с командой Gnomon показали закулисье создания анонсируюего трейлера, где актёры и разработчики сами облачались в доспехи, превращаясь в стражников, купцов и даже осуждённых. Труд и внимание к деталям впечатляют, а энтузиазм участников — от искренней радости на лице «казнённого» до масштабных сцен осады — придаёт ролику особую живость.

The Guild – Europa 1410 черпает вдохновение из Europa 1400: The Guild, возвращая игроков к истокам серии. Вы начинаете как глава молодой семьи со скромным бизнесом, но именно от вас зависит, превратится ли он в процветающую империю. Здесь важна не только торговля: чтобы добиться влияния в городском совете, придётся участвовать в политической борьбе, прибегая к популярности, интригам, взяткам или даже шантажу.

Каждое решение в игре определяет будущее вашей династии: выстроите ли союз с могущественными семьями, погрузитесь в открытую вражду или выберете путь тайных заговоров — решать вам. Система экономики, дипломатии и интриг создаёт атмосферу, где богатство и власть становятся инструментами для построения собственного наследия.

The Guild – Europa 1410 обещает соединить глубокую стратегию с атмосферой настоящего Средневековья, где судьба целых поколений зависит от одного смелого шага.