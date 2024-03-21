Свежий трейлер файтинга Guilty Gear Strive посвятили новому DLC-бойцу

Arc System Works анонсировала следующего DLC-бойца для Guilty Gear Strive - A.B.A. Боец, выход которого запланирован на 26 марта 2024 года, будет доступен всем владельцам Season Pass 3 в качестве третьего персонажа пропуска.

Остался один DLC-боей для третьего сезона. Стоимость каждого персонажа отдельно составляет 580 рублей, а стоимость пропуска - 2072 рубля.

A.B.A. из игры 2012 года Guilty Gear XX Accent Core R может входить в состояние ревнивой ярости при определенных условиях, улучшая движение и придавая различные свойства обычным, специальным и овердрайв-маневрам атаки.

Guilty Gear: Strive - новейшая часть серии Guilty Gear. Игра была создана Дайсуке Исиватари и разработана Arc System Works, чтобы представить поклонникам гибридный 2D/3D-файтинг. Игра известна своим высоким уровнем сложности и прекрасной системой комбо, в которой игроки могут использовать персонажей для нанесения серьезного урона.

Guilty Gear Strive доступна на PlayStation 4, PlayStation 5, Steam, Xbox Series X|S, Xbox One и PC.