Глава Activision Blizzard провел собрание акционеров, на котором вспомнил про Guitar Hero и обсудил будущее с Microsoft ©

В то время как Microsoft работает над завершением сделки по приобретению Activision Blizzard, компания провела собрание акционеров, на котором обсуждался ряд вопросов, сообщает журналист Джез Корден (Jez Corden).

В ходе встречи генеральный директор Activision Blizzard Бобби Котик (Bobby Kotick) отвечал на вопросы. Он рассказал о прошлом Activision, о том, как далеко продвинулась компания за прошедшие годы, о будущих игровых технологиях и даже намекнул на возвращение Guitar Hero.

Что касается будущих игровых технологий, то, по словам Котика, в скором времени компания сможет делать то, что никогда не делала.

Если вы посмотрите на новые технологии, которые появляются на горизонте, то мы сможем делать то, что никогда не делали раньше с помощью искусственного интеллекта и машинного обучения. Качество графики сейчас поднялось до такого уровня, что нам понадобится больше писательского и актерского таланта - потому что мы не сможем оправдать ожидания наших игроков. Игры всегда сильно отличаются от кино и телевидения. В кино и на телевидении вы добиваетесь успеха, создавая эмоциональную связь между вами и аудиторией - наш опыт более висцеральный, но он меняется. На экране и в видеоиграх появятся персонажи с реалистичными движениями рта и лицевой анимацией - у вас появится новое измерение эмоциональной связи, которое мы еще не освоили

Говоря об играх, Котик считает, что поддержка Microsoft может помочь в будущих исследованиях и разработках игр. В частности, была упомянута возможность создания Guitar Hero.

Большая часть того, что я видел в Microsoft, - это эксперименты. И они ведут разработки в необычных областях. И поэтому возможность использовать их возможности в области искусственного интеллекта и машинного обучения, аналитики данных, новых подходов к графике - я просто вижу неограниченный потенциал для того, что мы делаем. Мы находимся в уникальном положении как компания, потому что у нас самые лучшие франшизы во всех видеоиграх.

Он продолжил: "Возрождение Guitar Hero и других вещей было бы невозможным без различных видов ресурсов. И поэтому, вы знаете, просто бесконечные возможности для будущего просто невероятно захватывают".

Он также упомянул идею использования Neuralink, наушников или чего-то подобного для взаимодействия с играми на экране без контроллера в будущем.