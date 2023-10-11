на главную
об игре
Guitar Hero 5 31.08.2009
8.3 46 оценок

Глава Activision Blizzard провел собрание акционеров, на котором вспомнил про Guitar Hero и обсудил будущее с Microsoft

©
butcher69
Новости

В то время как Microsoft работает над завершением сделки по приобретению Activision Blizzard, компания провела собрание акционеров, на котором обсуждался ряд вопросов, сообщает журналист Джез Корден (Jez Corden).

В ходе встречи генеральный директор Activision Blizzard Бобби Котик (Bobby Kotick) отвечал на вопросы. Он рассказал о прошлом Activision, о том, как далеко продвинулась компания за прошедшие годы, о будущих игровых технологиях и даже намекнул на возвращение Guitar Hero.

Что касается будущих игровых технологий, то, по словам Котика, в скором времени компания сможет делать то, что никогда не делала.

Если вы посмотрите на новые технологии, которые появляются на горизонте, то мы сможем делать то, что никогда не делали раньше с помощью искусственного интеллекта и машинного обучения. Качество графики сейчас поднялось до такого уровня, что нам понадобится больше писательского и актерского таланта - потому что мы не сможем оправдать ожидания наших игроков. Игры всегда сильно отличаются от кино и телевидения. В кино и на телевидении вы добиваетесь успеха, создавая эмоциональную связь между вами и аудиторией - наш опыт более висцеральный, но он меняется. На экране и в видеоиграх появятся персонажи с реалистичными движениями рта и лицевой анимацией - у вас появится новое измерение эмоциональной связи, которое мы еще не освоили

Говоря об играх, Котик считает, что поддержка Microsoft может помочь в будущих исследованиях и разработках игр. В частности, была упомянута возможность создания Guitar Hero.

Большая часть того, что я видел в Microsoft, - это эксперименты. И они ведут разработки в необычных областях. И поэтому возможность использовать их возможности в области искусственного интеллекта и машинного обучения, аналитики данных, новых подходов к графике - я просто вижу неограниченный потенциал для того, что мы делаем. Мы находимся в уникальном положении как компания, потому что у нас самые лучшие франшизы во всех видеоиграх.

Он продолжил: "Возрождение Guitar Hero и других вещей было бы невозможным без различных видов ресурсов. И поэтому, вы знаете, просто бесконечные возможности для будущего просто невероятно захватывают".

Он также упомянул идею использования Neuralink, наушников или чего-то подобного для взаимодействия с играми на экране без контроллера в будущем.

2
1
Guitar Hero 5
31.08.2009
Комментарии: 1
Ваш комментарий
tvorog8088

Так гитар хироу схлопнулся потому что интерес игроков пропал, теперь халявного бабла от майков не жалко можно на что попало транжирить, Распил Иваныч, им ещё осталось Галёнкина нанять он в этом деле профи, 5 лярдов эпиков в унитаз спустил)))

0