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Gundam Breaker 4 29.08.2024
Экшен
5.8 11 оценок

Bandai анонсировала настольную игру Gundam Assemble

KoRnEr
Новости

Компания Bandai представила новую настольную игру под названием Gundam Assemble, которая перенесёт легендарных мехов из аниме-сериала на игровые столы. Игра предлагает тактические сражения с использованием миниатюр, которые можно получить и раскрасить.

Особенности игры

  • Формирование небольших отрядов мехов (2–3 юнита) для сражений.
  • Использование уникальных способностей мехов для победы.
  • Возможность воссоздавать культовые сцены из оригинальных серий или организовывать столкновения мехов из разных эпох Gundam.

Среди подтвержденных моделей мехов, которые будут доступны в игре, можно отметить:

  • RX-78-2 Gundam
  • MSN-02 Zeong
  • Wing Gundam Zero
  • XVX-016 Gundam Aerial

Хотя Gundam Assemble может вызывать ассоциации с Warhammer 40,000, её концепция ближе к Battletech, благодаря акценту на небольших отрядах и использовании гексагонального игрового поля.

Полный список мехов, игровые механики и другие детали пока не раскрыты. Однако фанаты уже активно обсуждают проект и приходят в восторг и ждут с нетерпением.

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Gundam Breaker 4
29.08.2024
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