Bandai анонсировала настольную игру Gundam Assemble

Компания Bandai представила новую настольную игру под названием Gundam Assemble, которая перенесёт легендарных мехов из аниме-сериала на игровые столы. Игра предлагает тактические сражения с использованием миниатюр, которые можно получить и раскрасить.

Особенности игры

Формирование небольших отрядов мехов (2–3 юнита) для сражений.

Использование уникальных способностей мехов для победы.

Возможность воссоздавать культовые сцены из оригинальных серий или организовывать столкновения мехов из разных эпох Gundam.

Среди подтвержденных моделей мехов, которые будут доступны в игре, можно отметить:

RX-78-2 Gundam

MSN-02 Zeong

Wing Gundam Zero

XVX-016 Gundam Aerial

Хотя Gundam Assemble может вызывать ассоциации с Warhammer 40,000, её концепция ближе к Battletech, благодаря акценту на небольших отрядах и использовании гексагонального игрового поля.

Полный список мехов, игровые механики и другие детали пока не раскрыты. Однако фанаты уже активно обсуждают проект и приходят в восторг и ждут с нетерпением.