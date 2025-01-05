Bandai анонсировала настольную игру Gundam Assemble

Компания Bandai представила новую настольную игру под названием Gundam Assemble, которая перенесёт легендарных мехов из аниме-сериала на игровые столы. Игра предлагает тактические сражения с использованием миниатюр, которые можно получить и раскрасить.
Особенности игры
- Формирование небольших отрядов мехов (2–3 юнита) для сражений.
- Использование уникальных способностей мехов для победы.
- Возможность воссоздавать культовые сцены из оригинальных серий или организовывать столкновения мехов из разных эпох Gundam.
Среди подтвержденных моделей мехов, которые будут доступны в игре, можно отметить:
- RX-78-2 Gundam
- MSN-02 Zeong
- Wing Gundam Zero
- XVX-016 Gundam Aerial
Хотя Gundam Assemble может вызывать ассоциации с Warhammer 40,000, её концепция ближе к Battletech, благодаря акценту на небольших отрядах и использовании гексагонального игрового поля.
Полный список мехов, игровые механики и другие детали пока не раскрыты. Однако фанаты уже активно обсуждают проект и приходят в восторг и ждут с нетерпением.