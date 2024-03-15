Хоррор-приключение GYLT вышло для Nintendo Switch

Мадридский (Испания) издатель инди-игр Tequila Works и разработчик инди-игр Parallel Circles сегодня сообщили, что их приключенческий хоррор GYLT стал доступен для Nintendo Switch в Nintendo Eshop.

Общая тема игры – издевательства, и в ней представлена Салли, 11-летняя девочка, чья маленькая двоюродная сестра Эмили пропала. В то время как все остальные перестали ее искать, она решила ее найти. Миссия приведет ее в странную и опасную версию ее собственного города. Но что может сделать маленькая девочка против ночных ужасов? Больше, чем вы думаете.

Действие GYLT происходит в жутком и меланхоличном мире. Это жуткая история, сочетающая фантазию и реальность в сюрреалистическом месте, где кошмары становятся реальностью. Прячьтесь от ужасных существ или сразитесь с ними, преодолевая трудности этого злого мира. Игроки отправятся в путешествие, где столкнутся со своими худшими страхами и эмоциональными последствиями своих действий.