iOS-версия Hades выйдет на Netflix в марте

Supergiant Games и Netflix наконец-то подтвердили дату выхода версии Hades для iOS. Hades появилась в раннем доступе для ПК в декабре 2018 года в Epic Games Store, но в последующие годы она была выпущена для консолей Nintendo Switch, PlayStation 5, PS4 и Xbox и была встречена с энтузиазмом в каждой представленной новой версии.

Теперь, спустя пять лет после своего первоначального выпуска, Hades находится на пути к новой платформе, но с очень специфическими способами получения доступа. Hades будет доступна с 19 марта для iOS через Netflix. Все подписчики сервиса получат доступ к игре через свой iPhone без дополнительной оплаты, поскольку она является частью подписки Netflix.