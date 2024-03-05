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Hades 06.12.2018
Экшен, Адвенчура, Вид сверху, Фэнтези
8.4 429 оценок

iOS-версия Hades выйдет на Netflix в марте

monk70
Новости

Supergiant Games и Netflix наконец-то подтвердили дату выхода версии Hades для iOS. Hades появилась в раннем доступе для ПК в декабре 2018 года в Epic Games Store, но в последующие годы она была выпущена для консолей Nintendo Switch, PlayStation 5, PS4 и Xbox и была встречена с энтузиазмом в каждой представленной новой версии.

Теперь, спустя пять лет после своего первоначального выпуска, Hades находится на пути к новой платформе, но с очень специфическими способами получения доступа. Hades будет доступна с 19 марта для iOS через Netflix. Все подписчики сервиса получат доступ к игре через свой iPhone без дополнительной оплаты, поскольку она является частью подписки Netflix.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Pimba

iOS-версия Hades выйдет на Netflix в марте

Извращение на извращении ))))

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Real Slim Shady

Безинтересная игра, не знаю чем она так стала популярна, видно в 2018 году был дефицит игр, раз эта стала популярной.

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