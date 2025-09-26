У Supergiant Games пока нет планов на Hades 3

Hades 2 официально покинула ранний доступ, ознаменовав собой полноценный релиз сиквела знаменитого roguelike-проекта от Supergiant Games. Однако фанатам, уже с нетерпением ждущим третью игру франшизы, стоит умерить свои ожидания, поскольку студия пока не раскрывает планов по разработке Hades 3.

В недавнем интервью с создателем контента Haelian Амир Рао, директор студии Supergiant, пояснил, что третья игра пока не входит в планы команды.

Работая над нашими играми, мы не говорим о следующей. Наша культура заключается в том, чтобы сосредоточиться на том, что у нас есть на данный момент. Если у нас есть хорошая идея, она должна быть воплощена в игру, которую мы создаём. Мы должны направить эту энергию на разработку игры, которая будет выпущена.

Режиссёр подчеркнул, что отзывы игроков критически важны для творческого процесса студии и являются одной из причин, по которым модель раннего доступа так хорошо работает для них.

Именно поэтому ранний доступ так удобен для нас. Мы получаем реальные, человеческие отзывы обо всём, что разрабатываем. Удачный ли юмор? Проработаны ли персонажи? Сбалансированы ли способности? Кто-нибудь выбирает это оружие?

Что касается дальнейших шагов после полного запуска, у Supergiant есть чёткие приоритеты.

Конечно, сейчас мы сосредоточены на версии 1.0 и на том, что о ней говорят игроки, включая отслеживание потенциальных проблем, которые необходимо исправить. После периода отдыха команда обдумает всё это и определится с будущим.

Hades 2 доступна на ПК и Switch.