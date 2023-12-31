Для документального фильма о Half-Life вышла русскоязычная озвучка

Авторы YouTube-канала NikiStudio выпустили многоголосую русскоязычную озвучку документального фильма о Half-Life в честь 25-летия игры. Над роликом работали профессиональные актеры дубляжа — Павел Кипнис, Алексей Гнеушев, Алексей Никитин, Михаил Глушковский, Александр Новиков и Александра Остроухова.
Valve выпустила ленту 17 ноября 2023 года. В cъемках приняли участие основатели компании Майкл Харрингтон и Гейб Ньюэлл, а также другие разработчики-ветераны. Они рассказали о рождении Valve, разработке Half-Life и конкуренции с id Software.