Для документального фильма о Half-Life вышла русскоязычная озвучка

В Half-Life игрокам предстоит вжиться в образ Гордона Фримена — молодого учёного, работающего в секретной научно-исследовательской лаборатории «Чёрная Меза».

В результате эксперимента, пошедшего не по плану, на Землю хлынул поток пришельцев из параллельного измерения Зен. Гордон оказывается в гуще событий и вынужден бороться за выживание, противостоя ордам агрессивных инопланетян, экспериментальных мутантов и правительственных войск, пытающихся скрыть инцидент.

Игровой процесс Half-Life объединяет в себе стрельбу от первого лица, решение головоломок на основе физики, взаимодействие с окружающей средой.

Арсенал Гордона включает как реалистичное оружие вроде пистолетов-пулемётов и дробовиков, так и фантастические экспериментальные разработки вроде легендарной грави-пушки. Кроме стрелкового оружия можно использовать мины, фугасы и даже обычную монтировку.