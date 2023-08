Фанаты Half-Life планируют провести акцию, чтобы привлечь внимание Valve ©

Хотя с момента выхода Half-Life 2 прошло уже почти 20 лет, а Half-Life 3, по сути, превратилась в миф, FPS-игра от Valve по-прежнему остается одним из столпов в истории ПК, причем моды и фанатские проекты сохраняют наследие Гордона Фримена.

Именно сейчас преданные фанаты Half-Life хотят поддержать, популяризировать и почтить культовый шутер, установив в Steam очередной мировой рекорд по количеству одновременных игроков в Half-Life: Opposing Force - и каждый может присоединиться к этому процессу.

В Half-Life: Opposing Force, вышедшей в 1999 году, вам предстоит сыграть роль Адриана Шепарда, одного из бойцов подразделения HECU (Hazardous Environmental Combat Unit), отправленного в Черную Мезу для выполнения правительственного задания по сокрытию информации. В сообществе Half-Life уже были организованы эвенты по побитию мировых рекордов Half-Life и HL2. Теперь игроки хотят начать с игры 1999 года.

Цель акции Opposing the Bar, которую готовят создатели контента Radiation Hazard и Noclick, - сплотить сообщество Half-Life и воздать должное историческому шутеру. В настоящее время рекорд по количеству одновременных игроков в Opposing Force в Steam составляет всего 620 человек, который был установлен четыре года назад. Цель Opposing the Bar, как и у предыдущих событий, таких как Half-Life 2 Raising the Bar в 2021 году, - побить этот рекорд, поскольку в результате предыдущих событий количество игроков в HL2 превысило 10 000. И хотя 620 - вполне достижимая цель, Radiation Hazard ставит перед собой второстепенную задачу - 5 000 игроков, играющих в Opposing Force одновременно. Если вы хотите присоединиться, то это очень просто.

В воскресенье, 13 августа, достаточно войти в Steam в 16:00 по центральноевропейскому времении и запустить Half-Life: Opposing Force. После этого вам даже не придется в нее играть - достаточно оставить ее открытой в Steam более чем на час, чтобы зарегистрироваться в качестве игрока.

Вот и все, вы можете стать частью истории Half-Life.