Half-Life Opposing Force установила новый рекорд по количеству игроков в Steam ©

Возможно, Half-Life уже 16 лет, но страсть и любовь к знаменитой серии еще не угасли. Недавнее мероприятие сообщества под названием Opposing the Bar продемонстрировало непоколебимую преданность фанатов, поскольку Half-Life Opposing Force, дополнение для игры, установило рекорд по количеству игроков в Steam.

Мероприятие Opposing the Bar, состоявшееся 13 августа, ставило своей целью превзойти предыдущий рекорд в 620 игроков, предлагая участникам играть в Half-Life Opposing Force не менее часа. Мероприятие, организованное членами сообщества, известными как "Radiation Hazard" и "NoClick", было призвано объединить фанатов и продемонстрировать их признательность за франшизу.

Для того чтобы побить предыдущий рекорд, требовался всего 621 игрок. Однако событие превзошло все ожидания. По завершении Opposing the Bar игра достигла поразительного числа одновременных игроков - 5 639 человек. Это огромный триумф, который побил предыдущий рекорд и превзошел поставленную в рамках мероприятия цель.

Это достижение свидетельствует о неизменной преданности фанатского сообщества Half-Life, несмотря на длительное отсутствие нового релиза. Несмотря на то, что приверженность Valve к франшизе остается неопределенной, сообщество продолжает любить и ждать новую часть Half-Life.

Соорганизатор "NoClick" выразил свой восторг в Twitter, заявив: "Мы сделали это". Создатель контента Valve и общественный аккаунт "Lambda Generation" также присоединился к празднованию, предполагая, что подобная попытка будет предпринята и для другого расширения Half-Life - Blue Shift.

Для заядлых фанатов Half-Life, тоскующих по ностальгическим временам жанра шутера "бумер", еще найдется немало приятных впечатлений от лучших старых игр. А если вам интересно, что же произошло с Half-Life 3 - игрой, ставшей легендарной за время своего отсутствия, - остается надеяться, что она когда-нибудь появится.