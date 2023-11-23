Valve продолжает работу над улучшениями в Half-Life: в игре исправлен один из самых заметных багов

25-летний юбилей серии Half-Life дал компании Valve повод улучшить первую часть культовой серии. Однако для того, чтобы мелкая, но заметная, ошибка четвертьвековой давности исчезла из игры, потребовалось три хотфикса юбилейного обновления Half-Life.

Празднование 25-летия выхода HL началось со шквала акций, в рамках которых игроки могли получить игру бесплатно до конца минувших выходных. В дополнение к этому разработчики выпустили огромное обновление, полное исправлений (и ностальгии, поскольку, помимо всего прочего, была восстановлена культовая анимация при запуске игры от Valve) и новостей.

Однако работа над обновлениями не закончилось и после него были выпущены еще два хотфикса. Они восстановили совместимость с большинством оригинальных модов, созданных на GoldSrc (модифицированный движок Quake, на котором была построена Half-Life).

Последний патч, от 22 ноября, также внес небольшие изменения по сравнению с юбилейным обновлением, но довольно заметные. С момента выхода игры игроки жаловались на сломанную анимацию, которая испортила запоминающуюся сцену из Half-Life. Чтобы избежать большого количества спойлеров, можно просто сказать, что речь идет о гигантском пришельце-щупальце из шестой главы игры, который не поладила с ученым - в том числе и в плане анимации.

Не далее как на прошлой неделе фанаты жаловались, что юбилейное обновление не убрало этот графический баг. Видимо, кто-то из Valve заглянул в тему на Reddit, потому что в коротком списке изменений вчерашнего обновления значится исправление именно этого глюка. Пользователи подтвердили, что такое изменение действительно было сделано.

Конечно, это мелочь по сравнению с тем, что игроки получили на прошлой неделе. И юбилейный патч, и последующие хотфиксы порадовали фанатов, добавив совместимость со Steam Deck, горстку забытого контента и десятки исправлений.

Кроме того, в игру были добавлены четыре совершенно новые карты, на которых, как полушутя-полусерьезно отмечали игроки, очень много "троек". Разумеется, быстро возникли предположения о "повторном" подтверждении Half-Life 3, которые, как обычно, не имеют под собой оснований - нет никаких признаков того, что Valve излечилась от аллергии на "3" в названиях своих игр.

Тем не менее, трудно отрицать, что компания сильно удивила поклонников. Многие не ожидали такого большого обновления для старенькой HL, не говоря уже о том, чтобы существенно дополнить ее хотфиксами. Поэтому можно понять, почему это возродило надежды поклонников Half-Life на возвращение Гордона Фримена.