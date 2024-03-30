Актер Луис Госсетт - младший, принимавший участие в Half-Life 2, скончался на 88 году жизни

Актер Луис Госсетт-младший, снявшийся в десятках фильмов, телешоу и спектаклей, а также в двух видеоиграх, скончался на этой неделе в возрасте 87 лет, сообщает AP News.
Госсетт также принял участие в двух самых известных компьютерных играх: Half-Life 2 и Half-Life 2: Episode One. В обеих играх Госсетт озвучивал вортигонтов — дружелюбных инопланетян, которые ранее были порабощены межпространственными антагонистами Half-Life, Альянсом (в Episode Two и Half-Life: Alyx вортигонтов озвучивает Тони Тодд).
Half-Life 2 и его первое расширение были не единственными случаями, когда Госсетт играл инопланетянина. В культовой научно-фантастической классике 1985 года "Враг мой" (Enemy Mine), которая, возможно, и привела его к роли в Half-Life 2, Госсетт сыграл инопланетянина, застрявшего на пустынной планете вместе с человеком, которого сыграл Деннис Куэйд.
Очень грустно....🥺😔
Что время идёт, а легенд того времени всё меньше.
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