Half-Life 2 получит ремастер с трассировкой лучей - представлен первый трейлер

В рамках анонса Gamescom 2023 компания Nvidia сообщила, что следующей игрой, которая получит RTX-улучшение, станет получивший широкое признание шутер от первого лица Half-Life 2 от Valve.
Работа над RTX-версией Half-Life 2 ведется сообществом разработчиков Half-Life 2 с использованием ранней версии инструментария RTX Remix. В RTX-версии Half-Life 2 будут использоваться такие технологии Nvidia, как аппаратно-ориентированная трассировка лучей, Nvidia Reflex, RTX IO и третье поколение DLSS.
Half-Life 2 RTX следует по стопам Portal RTX, который был выпущен в декабре 2022 года. Portal с RTX был создан командой Lightspeed Studios, принадлежащей Nvidia, с использованием RTX Remix - платформы для моддинга, предназначенной для того, чтобы моддеры могли легче создавать ремастеры классических игр с лучевой трассировкой.
RTX Remix, анонсированный Nvidia в сентябре 2022 года, еще не доступен для широкой публики, но компания предоставила ранний доступ четырем ведущим командам разработчиков модов для Half-Life 2, которые работают над модом под вывеской Orbifold Studios.
Судя по увиденному, RTX - там самое последнее из того, на что стоит обратить внимание. Если бы не новые текстуры и модели, ничего там интересного не было.
Этот саундтрек
Ну есть повод перепройти этот шедевр. Глупо, но буду надеется, что Valve нас еще удивит на Gamescom, ведь они там заявлены.
мне кажется что на современных движка даже без трассировки лучей , будет так же выглядеть а лучи это чисто реклама .....
Согласен. Еще и лагать из-за них будет жесть, вспоминая опыт Portal Rtx
а разве RTX так меняет графику? мне казалось что он только на освещение влияет
Эх, недавно серию перепрошёл, а тут ремастеры подвезли.
И где тот самый ремастер который анонсировали года два назад?
Чего-то телятся непонятно. Там один разраб так и не смог выкатить обнову на half life 2 update спустя 8 лет... Наверно ртх карты прошлые не осилили)
Там же и так отражения в воде и на блестящих поверхностях от всего, что есть, да, может они не трушные с технической точки, но визуально они даже сейчас смотрится вполне, как и вода, а вот динамического неба не хватает, вообще было бы круто, если бы они объединили усилия с CM модом, имхо, он не портит новыми объектами атмосферу оригинала, а добавляет деталей.
P.S. Ещё раз покупать коробочное издание, может 1 туда добавят и про Алекс и заодно.
ну и бред .. просто пару тройку текстур поменяли , а сравнивают еще с базовой версией , ппц клоунада
Вот бы к Mirror's edge подобный мод прикрутить...
Ого, второе пришествие легендарной игры!
Представляю как сейчас сцут кипятком фанаты)))
Как уже заиманали эти лучи которые почти нах никому не нужны, судя по комментам и не только сдесь 80% на них болт с прибором клали даже те кто может их использовать.
мне нужны.
И мне
Судя по трейлеру не только лучи но и текстуры и модели прокачают так что всë в порядке
мне не нужны , зачем они одиночные игры проходят я ради сюжета а не вылезанных и не естественных бликов ,таких даже в реале не бывает , плюс это все садит видео карту
А мне - нет.