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Half-Life 2 16.11.2004
9.4 5 772 оценки

Half-Life 2 получит ремастер с трассировкой лучей - представлен первый трейлер

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butcher69
Новости

В рамках анонса Gamescom 2023 компания Nvidia сообщила, что следующей игрой, которая получит RTX-улучшение, станет получивший широкое признание шутер от первого лица Half-Life 2 от Valve.

Работа над RTX-версией Half-Life 2 ведется сообществом разработчиков Half-Life 2 с использованием ранней версии инструментария RTX Remix. В RTX-версии Half-Life 2 будут использоваться такие технологии Nvidia, как аппаратно-ориентированная трассировка лучей, Nvidia Reflex, RTX IO и третье поколение DLSS.

Half-Life 2 RTX следует по стопам Portal RTX, который был выпущен в декабре 2022 года. Portal с RTX был создан командой Lightspeed Studios, принадлежащей Nvidia, с использованием RTX Remix - платформы для моддинга, предназначенной для того, чтобы моддеры могли легче создавать ремастеры классических игр с лучевой трассировкой.

RTX Remix, анонсированный Nvidia в сентябре 2022 года, еще не доступен для широкой публики, но компания предоставила ранний доступ четырем ведущим командам разработчиков модов для Half-Life 2, которые работают над модом под вывеской Orbifold Studios.

30
22
Комментарии: 22
Ваш комментарий
warp 37

Судя по увиденному, RTX - там самое последнее из того, на что стоит обратить внимание. Если бы не новые текстуры и модели, ничего там интересного не было.

13
Murmle22

Этот саундтрек

6
6363

Ну есть повод перепройти этот шедевр. Глупо, но буду надеется, что Valve нас еще удивит на Gamescom, ведь они там заявлены.

2
Agon1st

мне кажется что на современных движка даже без трассировки лучей , будет так же выглядеть а лучи это чисто реклама .....

2
komstroj97

Согласен. Еще и лагать из-за них будет жесть, вспоминая опыт Portal Rtx

2
Никита Дроздоvv

а разве RTX так меняет графику? мне казалось что он только на освещение влияет

1
Кей Овальд

Эх, недавно серию перепрошёл, а тут ремастеры подвезли.

0
Mandalordek

И где тот самый ремастер который анонсировали года два назад?

0
Big and Fat

Чего-то телятся непонятно. Там один разраб так и не смог выкатить обнову на half life 2 update спустя 8 лет... Наверно ртх карты прошлые не осилили)

0
Kenn1y

Там же и так отражения в воде и на блестящих поверхностях от всего, что есть, да, может они не трушные с технической точки, но визуально они даже сейчас смотрится вполне, как и вода, а вот динамического неба не хватает, вообще было бы круто, если бы они объединили усилия с CM модом, имхо, он не портит новыми объектами атмосферу оригинала, а добавляет деталей.
P.S. Ещё раз покупать коробочное издание, может 1 туда добавят и про Алекс и заодно.

0
gliga142

ну и бред .. просто пару тройку текстур поменяли , а сравнивают еще с базовой версией , ппц клоунада

0
Roayal cat

Вот бы к Mirror's edge подобный мод прикрутить...

0
jkneomaster

Ого, второе пришествие легендарной игры!

0
Solstice

Представляю как сейчас сцут кипятком фанаты)))

-3
Destroited

Как уже заиманали эти лучи которые почти нах никому не нужны, судя по комментам и не только сдесь 80% на них болт с прибором клали даже те кто может их использовать.

-6
oldhoudini

мне нужны.

4
PREDATOR7706

И мне

2
Punisher1

Судя по трейлеру не только лучи но и текстуры и модели прокачают так что всë в порядке

2
Agon1st oldhoudini

мне не нужны , зачем они одиночные игры проходят я ради сюжета а не вылезанных и не естественных бликов ,таких даже в реале не бывает , плюс это все садит видео карту

0
Lanre V oldhoudini

А мне - нет.

0