По слухам, Half-Life 3 навсегда завершит серию

В последние годы Valve активно работала над несколькими своими ИС (или создавала новые). В частности, Half-Life вернулась после многолетнего перерыва с Alyx для VR. Однако фанаты все еще ждут настоящую Half-Life 3.
Теперь появляются новые слухи об этой долгожданной и почти фантастической видеоигре, которая уже много лет остается скорее мемом, чем реальностью.
Прежде всего, давайте вспомним, что уже некоторое время ходят слухи о том, что Half-Life 3 может появиться раньше, чем мы думаем, возможно, к концу года. Valve, разумеется, ничего не подтвердила, но слухи продолжаются.
Новый слух от DanielRPK на Patreon (платный) говорит о том, что Valve не хочет продолжать серию после Half-Life 3. Однако те, кто надеялся, что Half-Life 3 станет новым началом серии, могут быть разочарованы.
Утечка утверждает, что Half-Life 3 должна стать "заключительной главой франшизы". Это не кажется невозможным, поскольку попытка найти способ сделать эту видеоигру заняла очень много времени.
Возможно, Valve не захочет вкладывать дополнительные ресурсы в слишком популярную серию, рискуя выпустить не самую удачную главу. Конечно, это всего лишь слухи. Не исключено, что спустя годы компания передумает и решит вернуть Half-Life.
Смотрите я тоже так могу, по слухам Half-Life 3 никогда не выйдет. Срочно делайте из этого новость
Могу ли я в новости указать тебя как источник?
Да какая разница!? Главное что-бы просто вышла.
Большая разница. Может выйти авно из жопы. Раньше даже риск создать "так себе" Half-Life останавливал Valve.
Даже если так, я не против. Главное чтобы тройка выстрелила как это сделал оригинал и вторая часть. Великое завершение великой серии. В 26 году как раз будет 20 лет второй части, чем не повод :)
Ну а выйдет 3 или не выйдет, серия все-равно будет жить. И по сей день выходят моды, в том числе и на оригинал.
2 часть в 2004 вышла
Сейчас уже мало чем можно удивить игроков, особенно в геймплее, практически невозможно. Во время выхода 1 и 2 части компьютерные игры только начинали развиваться и в то время можно было чем то удивить. А сейчас в 3 части, если выйдет, главное что бы сюжет был очень интересным и удивлял, и геймплей на хорошем уровне что бы был. Поэтому думаю много кого бы 3 часть разочаровала, какой бы она не была, особенно геймеров с завышенными ожиданиями. Думаю именно поэтому 3 часть и не спешат выпускать, если вообще выпустят
Мне кажется, чтобы прийти к такому выводу не надо быть инсайдером или датамайнером, все лежит на поверхности
Гейб Ньюэлл не умеет считать больше двух, это уже медицински доказано.
Именно поэтому игра будет называться не Half-Life 3, а Half-Life: и дальше что то там, но без цифры 3, точно говорю так и будет
Модами поправят.
Это было бы к лучшему, я думаю. Но достойное завершение многосерийной истории - отдельное мастерство. Примеров провала в этом деле уйма, как в играх, так и в кино с сериалами.
По слухам то, по слухам это. По слухам half life 3 это видеоигра от valve.
Ну и слва богу
Попытка найти способ сделать эту видеоигру заняла очень много времени
Half-Life 3 должна стать "заключительной главой франшизы"
Байки дядюшки Гейба для слабоумных, чтобы набить цену и значимости шыдэвру. Просто им было похрен на нее. Под какой-нибудь виар они быстро подсуетились и склепали аликс, так по сути лор и геймплей игры давно готов и всех фанатов более чем устраивал, только уровни сделай и сюжет.
Не завершит, просто нынешнее поколение до четвёртой части не доживёт.
Проблем в том, что те, которые выросли на 1 и 2 части, уже не ждут 3 часть. А те, которые пришли им на смену, понятия не имеют про ожидания отцов.
Новость из 2010. Я даже не шучу, почитайте старые новости на этом же сайте.
пора бы) // Mikhail Tsyganov
Хех, скоро уже 20 лет как нет продолжения.. Чего тут необычного?.. Даже если вдруг авторы когда-нибудь решатся на третью часть - абсолютно ничего странного...
Давно пора, пусть будет и так!
третьей части никогда не будет
Тогда нужно ремейк первых частей дополнительно сделать
Да уж поскорее бы, а то все эти слухи уже выше головы как достали. Просто дайте фанатам что они хотят и уходите на покой.
По слухам, не одно поколение геймеров выросло, женилось, обзавелось детьми, а после - внуками, пока ждали HL3.
А как же цифра 3 ? У них какая то боязнь выпускать игры с 3 цифрой, все игры заканчиваться на 2 части.
это тупое решение, все равно что серпом себе по одному месту, но это их дело // Вячеслав Мазовецкий
Интерес к такой легендарной игрухе,как Half-Life никогда неугаснет,мы уже имеем отличную Black Mesa и скоро,допилят до конца ремейк Blue Shift.Ну и как говорится,сам бог велел,чтобы Valve наконец то выпустила,долгожданную Half-Life 3.
Давно пора. Главное, чтоб в третьей части атмосфера сохранилась из предыдущих частей. // Nvidia Power
По слухам, Half-Life навсегда завершила серию на второй части
Платные слухи... Однако!
Хорошо что бабки на скамейках до этого не додумаются
До 4 уже никто не доживет просто
По слухам, Half-Life 3 навсегда завершит серию- да, пора бы уже, сынок, третий день у окна стоишь...