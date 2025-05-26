По слухам, Half-Life 3 навсегда завершит серию

В последние годы Valve активно работала над несколькими своими ИС (или создавала новые). В частности, Half-Life вернулась после многолетнего перерыва с Alyx для VR. Однако фанаты все еще ждут настоящую Half-Life 3.

Теперь появляются новые слухи об этой долгожданной и почти фантастической видеоигре, которая уже много лет остается скорее мемом, чем реальностью.

Прежде всего, давайте вспомним, что уже некоторое время ходят слухи о том, что Half-Life 3 может появиться раньше, чем мы думаем, возможно, к концу года. Valve, разумеется, ничего не подтвердила, но слухи продолжаются.

Новый слух от DanielRPK на Patreon (платный) говорит о том, что Valve не хочет продолжать серию после Half-Life 3. Однако те, кто надеялся, что Half-Life 3 станет новым началом серии, могут быть разочарованы.

Утечка утверждает, что Half-Life 3 должна стать "заключительной главой франшизы". Это не кажется невозможным, поскольку попытка найти способ сделать эту видеоигру заняла очень много времени.

Возможно, Valve не захочет вкладывать дополнительные ресурсы в слишком популярную серию, рискуя выпустить не самую удачную главу. Конечно, это всего лишь слухи. Не исключено, что спустя годы компания передумает и решит вернуть Half-Life.