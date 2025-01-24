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Halo: Combat Evolved 15.11.2001
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Научная фантастика , Кооператив
8.5 522 оценки

Инсайдер: ремейк Halo: Combat Evolved перешел в стадию полноценного производства

AceTheKing
Новости

Один из инсайдеров сообщает о том, что препродакшен ремейка Halo: Combat Evolved стартовал в январе 2024 года.

При этом сейчас ремейк уже перешёл в стадию полноценного производства. Сообщается, что помимо обновленной сюжетной компании, ремейк так же может получить мультиплеерный режим.

Дата выхода и платформы на которых выйдет ремейк на данный момент неизвестны, однако в следующем году игра отметит 25-летний юбилей - возможно Microsoft приурочит выход игры к этой дате.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Fatum Sibir

Тот самый случай, когда новички будут думать что по сериалу сделали игру?

Надеюсь сюжет игры не к нему подвяжут, а то после всех книг, игр и анимаций по серии, он выглядел как плевок в лор и оригинальную историю.

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Night Driving Avenger

Очередной бессмысленный ремейк, тем более, Инфинит играется и ощущается как ремейк CE, и это ей не помогло

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