Инсайдер: ремейк Halo: Combat Evolved перешел в стадию полноценного производства

Один из инсайдеров сообщает о том, что препродакшен ремейка Halo: Combat Evolved стартовал в январе 2024 года.

При этом сейчас ремейк уже перешёл в стадию полноценного производства. Сообщается, что помимо обновленной сюжетной компании, ремейк так же может получить мультиплеерный режим.

Дата выхода и платформы на которых выйдет ремейк на данный момент неизвестны, однако в следующем году игра отметит 25-летний юбилей - возможно Microsoft приурочит выход игры к этой дате.