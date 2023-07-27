Halo Infinite получила еще две классические карты из франшизы ©

Посредством своей страницы в Twitter компания-разработчик 343 Industries сообщила о том, что для Halo Infinite были выпущены еще две классические карты из франшизы.

По словам 343 Industries, карта Waterworks из Halo 2 и Exiled из Halo 4 появились в Halo Infinite в виде бесплатного обновления. Также разработчик подтвердил, то карты были полностью переделаны специально под новую игру франшизы.

Незадолго до этого студия 343 Industries представила новый ротационный многопользовательский плейлист для Halo Infinite. В новом режиме "Схватка отрядов" (Squad Battle), в котором представлены матчи в формате 8v8 на картах типа Slayer и objective, созданных участниками сообщества, присутствует большое количество отголосков классической Halo. В рамках Squad Battle представлены карты Kusini Bay (Halo 2 Zanzibar / Halo 3 Last Resort), Vallaheim (Halo 3 Valhalla) и Rat's Nest - карта, которая также фигурировала в одноименном DLC для Halo 3.