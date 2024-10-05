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Halo Infinite 15.11.2021
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Научная фантастика
7.6 559 оценок

Halo Infinite получит режим от третьего лица

monk70
Новости

Несмотря на то, что с момента релиза прошло почти 3 года, 343 Industries продолжает добавлять новые функции в Halo Infinite. Студия недвано анонсировала совершенно новый способ насладиться игрой.

Как было объявлено на официальном аккаунте игры в социальных сетях, Halo Infinite получит режим от третьего лица. Эта новая перспектива появится в игре совсем скоро, ее запуск запланирован на ноябрь этого года.

Почувствуйте новый способ игры! Режим от третьего лица появится в Halo Infinite в ноябре этого года.

Как говорится в видео, режим от третьего лица все еще находится в разработке, то есть он не завершен и может выглядеть иначе в финальной версии.

Halo Infinite доступна на ПК, Xbox One и Xbox Series X|S, а также через сервис Game Pass.

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