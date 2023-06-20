Масштабная утечка документов 343 Industries раскрывает особенности производства Halo Infinite ©

В сети состоялась, вероятно, самая масштабная утечка в игровой индустрии, которая раскрывает практически все аспекты производства Halo Infinite. Как оказалось шутер создавался в очень тесном тандеме оригинальной студии разработчиков из 343 Industries и многочисленных команд с аутсорсинга. Это стало известно из внутреннего документа 343 Industries, которым поделился проверенный автор утечек под ником BathrobeSpartan.

Документ позиционируется как руководство для разработчиков, работающих над контентом Halo Infinite вместе с сотрудниками из 343 Industries. В нем детально описывается процесс создания кинематографических сцен, включая особенности, размеры и роли команды, цели, этапы, глоссарий терминов и приблизительный график того, сколько времени требуется для их создания.

Судя по этой утечке, сотрудники 343 Industries в Halo Infinite отвечали за написание сценариев для ролика, микширование звука и музыки, поддержку сборку, творческую обратную связь и тесты производительности. Все остальные аспекты разработки кат-сцен, среди которых был захват движений, анимация, освежений, дизайн персонажей и освещение, были переданы на аутсорс. Также сторонние разработчики отвели за реализацию пользовательского интерфейса и исправления ошибок на разных этапах производства.

В ходе такого формата работы над Halo Infinite на создание одной кат-сцены с нуля уходило больше 24 недели, если была задействована "небольшая команда". Процесс значительно сокращался во времени, только если у разработчиков уже был готовый макет для сцены, которые включал модели персонажей и необходимую геометрию.