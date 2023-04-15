СМИ: творческий директор серии Halo покинул Microsoft

Творческий директор серии Halo Фрэнк О'Коннор мог покинуть Microsoft. Об этом сообщил портал Windows Central, изучив профиль разработчика на LinkedIn. В апреле он отметил, что перестал работать над франшизой.

О'Коннор был связан с Halo c 2004 года, когда над серией еще работала Bungie. Он решил продолжить трудиться над франшизой вместе со студией 343 Industries и со временем стал творческим директором Halo. Он отвечал за разные сюжетные и креативные аспекты игр. На момент публикации заметки уход О'Коннора не подтвержден официально.

Это уже не первая заметная отставка в 343 Industries. Так, в сентябре студию покинули ее основательница и технический директор Halo. Кроме того, в январе Microsoft уволила 10 000 человек из корпорации, и сокращения коснулись 343 Industries.

В данный момент студия продолжает поддерживать Halo Infinite, которая вышла в 2021 году. Одной из причин отставки высокопоставленных сотрудников может быть недовольство Microsoft и фанатов развитием игры.