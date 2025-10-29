ЧАТ ИГРЫ
Harem vs Zombies февраль 2026 г.
Строительство, Тактика, Для взрослых 18+, Tower defence
8.5 6 оценок

Harem vs Zombies уже в Steam!

TopHouse TopHouse Официальный аккаунт

Привет, герой! Готов к новому приключению? В TopHouse Publishing новая игра Harem vs Zombies. Окунись в безумный мир, где RTS, Tower Defense и Match-3 сливаются в единый вихрь сражений, апгрейдов и очаровательных героинь!

Сражайся на двух полях одновременно, улучшай своих девочек-защитниц и отражай орды злобных зомби, жаждущих хаоса и... чего похуже.

Сюжет

Вы — легендарный генерал, чьи таланты известны далеко за пределами королевства.

В самый разгар романтического вечера с прекрасной эльфийкой к вам телепортируется отчаянная кошко-девочка маг. Её родной мир погружается в хаос — нежить наступает, и только вы можете спасти всё живое (и прекрасное)!

Возглавьте оборону, освободите земли от скверны, очаруйте местных красавиц и сразитесь с демоницей, стоящей за вторжением!

Геймплей

  • Три в ряд: соединяй элементы, чтобы добывать ресурсы и активировать способности. Каждое действие — шаг к победе!
  • Tower Defense: строй и улучшай башни, чтобы остановить волны нечисти.
  • Слияние: объединяй одинаковые башни прямо на поле — усиливай оборону мгновенно!
  • Прокачка: открывай новые башни, апгрейды и бонусы — создавай непобедимую армию!
  • Любовные приключения: спасай девушек, завоёвывай их сердца и открывай откровенные сцены, раскрывающие историю мира.

Особенности

  • 3 этапа по 10 уровней — от простых столкновений до настоящего ада на земле!
  • Уникальные боссы в конце каждого этапа.
  • 25 башен и 19 видов врагов — подбери идеальную стратегию!
  • 6 очаровательных дам и 12 горячих сцен.
  • Юмор, страсть и фэнтези в одном флаконе.

Добавляй игру в вишлист прямо сейчас и приготовься к самому пикантному Tower Defense следующего года!

Комментарии:  13
agula98

Опять какой-то инди треш для девственников, которые никогда в жизни не пробовали менструальную писечку

5
Рикочико

Так ведь треш для девственников, которые никогда в жизни не пробовали менструальную писечку хотят все видеть в ААА играх.

3
TopHouse Рикочико

Шаришь Шаришь!

2
Giggity

Не онли новелла , уже хорошо

TopHouse

Нууу есть еще ведьма

2
ThinFalco TopHouse

Респект вам за продвижение хент-игр👍🙂

4
TopHouse ThinFalco

<3

2
Ясос Убибу

Это чел свою игру рекламирует?

TopHouse
1
Длинный ник чтобы не запо

нет, это типа издатель. Разработчик же не известно кто и откуда. Я пока не видел у них игр российских разработчиков. Пусть издатель меня поправит, если я ошибаюсь.

TopHouse Длинный ник чтобы не запо

Все верно.

1
Nodas
Добавляй игру в вишлист прямо сейчас и приготовься к самому пикантному Tower Defense этого года!

Так какого года ?

TopHouse

Тссс...

Спойлер же