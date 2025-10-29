Harem vs Zombies уже в Steam!

Привет, герой! Готов к новому приключению? В TopHouse Publishing новая игра Harem vs Zombies. Окунись в безумный мир, где RTS, Tower Defense и Match-3 сливаются в единый вихрь сражений, апгрейдов и очаровательных героинь!
Сражайся на двух полях одновременно, улучшай своих девочек-защитниц и отражай орды злобных зомби, жаждущих хаоса и... чего похуже.
Сюжет
Вы — легендарный генерал, чьи таланты известны далеко за пределами королевства.
В самый разгар романтического вечера с прекрасной эльфийкой к вам телепортируется отчаянная кошко-девочка маг. Её родной мир погружается в хаос — нежить наступает, и только вы можете спасти всё живое (и прекрасное)!
Возглавьте оборону, освободите земли от скверны, очаруйте местных красавиц и сразитесь с демоницей, стоящей за вторжением!
Геймплей
- Три в ряд: соединяй элементы, чтобы добывать ресурсы и активировать способности. Каждое действие — шаг к победе!
- Tower Defense: строй и улучшай башни, чтобы остановить волны нечисти.
- Слияние: объединяй одинаковые башни прямо на поле — усиливай оборону мгновенно!
- Прокачка: открывай новые башни, апгрейды и бонусы — создавай непобедимую армию!
- Любовные приключения: спасай девушек, завоёвывай их сердца и открывай откровенные сцены, раскрывающие историю мира.
Особенности
- 3 этапа по 10 уровней — от простых столкновений до настоящего ада на земле!
- Уникальные боссы в конце каждого этапа.
- 25 башен и 19 видов врагов — подбери идеальную стратегию!
- 6 очаровательных дам и 12 горячих сцен.
- Юмор, страсть и фэнтези в одном флаконе.
Добавляй игру в вишлист прямо сейчас и приготовься к самому пикантному Tower Defense следующего года!
Опять какой-то инди треш для девственников, которые никогда в жизни не пробовали менструальную писечку
Так ведь треш для девственников, которые никогда в жизни не пробовали менструальную писечку хотят все видеть в ААА играх.
Шаришь Шаришь!
Не онли новелла , уже хорошо
Нууу есть еще ведьма
Респект вам за продвижение хент-игр👍🙂
<3
Это чел свою игру рекламирует?
нет, это типа издатель. Разработчик же не известно кто и откуда. Я пока не видел у них игр российских разработчиков. Пусть издатель меня поправит, если я ошибаюсь.
Все верно.
Так какого года ?
Тссс...
Спойлер же