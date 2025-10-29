Harem vs Zombies уже в Steam!

Привет, герой! Готов к новому приключению? В TopHouse Publishing новая игра Harem vs Zombies. Окунись в безумный мир, где RTS, Tower Defense и Match-3 сливаются в единый вихрь сражений, апгрейдов и очаровательных героинь!

Сражайся на двух полях одновременно, улучшай своих девочек-защитниц и отражай орды злобных зомби, жаждущих хаоса и... чего похуже.

Сюжет

Вы — легендарный генерал, чьи таланты известны далеко за пределами королевства.

В самый разгар романтического вечера с прекрасной эльфийкой к вам телепортируется отчаянная кошко-девочка маг. Её родной мир погружается в хаос — нежить наступает, и только вы можете спасти всё живое (и прекрасное)!

Возглавьте оборону, освободите земли от скверны, очаруйте местных красавиц и сразитесь с демоницей, стоящей за вторжением!

Геймплей

Три в ряд: соединяй элементы, чтобы добывать ресурсы и активировать способности. Каждое действие — шаг к победе!

Tower Defense: строй и улучшай башни, чтобы остановить волны нечисти.

Слияние: объединяй одинаковые башни прямо на поле — усиливай оборону мгновенно!

Прокачка: открывай новые башни, апгрейды и бонусы — создавай непобедимую армию!

Любовные приключения: спасай девушек, завоёвывай их сердца и открывай откровенные сцены, раскрывающие историю мира.

Особенности

3 этапа по 10 уровней — от простых столкновений до настоящего ада на земле!

Уникальные боссы в конце каждого этапа.

25 башен и 19 видов врагов — подбери идеальную стратегию!

6 очаровательных дам и 12 горячих сцен.

Юмор, страсть и фэнтези в одном флаконе.

Добавляй игру в вишлист прямо сейчас и приготовься к самому пикантному Tower Defense следующего года!