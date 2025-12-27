Трейлер персонажей Code Vein 2 - Валентин Вода

Bandai Namco выпустила новый трейлер экшен-RPG Code Vein 2, знакомящий игроков с персонажем по имени Валентин Вода. Валентин родился в 2100 году нашей эры как Ревенант и является членом рода Superbia, но он считает, что помешательство на родословной и предках — это давно устаревшая традиция.
Ее цитата гласит:
«Наша одержимость родословной и происхождением — это устаревшая практика, тривиальный обычай, которую я надеюсь изменить. Ну что скажете, вы присоединитесь ко мне?»
Релиз Code Vein 2 для PlayStation 5, Xbox Series и ПК запланирован на 30 января 2026 года.
в первой части была не плохая музыка , забавной подачи сюжет, не плохой геймплей , но в основном не красивые локации особенно подряд белый замок и башня с платформами да и последняя то же -ну это просто унылые шахты без зрелищных локаций, и отвратительнейший последний босс , типичная проблема соулсов большой летучий босс не помещающийся на экране изза камеры в том числе , которая работает против тебя , ну и он слишком "сильнее" или скорее у него больше хп чем у всех остальных что ставит в тупик и просто бесит ,его атаки не видно
Огонь Вода.