Трейлер персонажей Code Vein 2 - Валентин Вода

Bandai Namco выпустила новый трейлер экшен-RPG Code Vein 2, знакомящий игроков с персонажем по имени Валентин Вода. Валентин родился в 2100 году нашей эры как Ревенант и является членом рода Superbia, но он считает, что помешательство на родословной и предках — это давно устаревшая традиция.

Ее цитата гласит:

«Наша одержимость родословной и происхождением — это устаревшая практика, тривиальный обычай, которую я надеюсь изменить. Ну что скажете, вы присоединитесь ко мне?»

Релиз Code Vein 2 для PlayStation 5, Xbox Series и ПК запланирован на 30 января 2026 года.