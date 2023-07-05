Авторы Harry Potter: Magic Awakened заработали более двух миллионов долларов за неделю ©

Глобальный релиз мобильной карточной игры с элементами MMO Harry Potter: Magic Awakened состоялся неделю назад, и проект уже успел заработать неплохую сумму со внутриигровых покупок. За вышеупомянутый срок проект принес более двух миллионов долларов всего за одну неделю. Жители Японии оказались самыми щедрыми потребителями, потратив в общей сложности $971,000. На втором и третьем местах расположились США с $596,600 и Южная Корея с $197,800 соответственно. Остальной же доход "пришел" от других стран.

Несмотря на то, что цифры выглядят действительно впечатляющими, Китайская версия после той же недели официального релиза заработала в разы больше - более 26 миллионов долларов. За весь же период существования Harry Potter: Magic Awakened в Китае (с 2021 года) компании удалось заработать 263,7 миллионов долларов.

Harry Potter: Magic Awakened - это карточная многопользовательская игра для смартфонов, разрабатываемый на основе небезызвестной вселенной "Гарри Поттера". В ней пользователи смогут создать своего персонажа, коллекционировать карты, выступающие в роли заклинаний, проходить разнообразные миссии, сражаться на PvP-аренах и даже путешествовать на метле, исследуя культовые места франшизы. Игра доступна для ПК и смартфонов под управлением iOS и Android.