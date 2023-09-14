Открыт набор к закрытому плейтесту Quidditch Champions

Многопользовательский симулятор квиддича — фантастического вида спорта, известного по романам о Гарри Поттере. Вы можете выбрать свою позицию в команде, свою школу магии и свою метлу и соревноваться с другими игроками в увлекательных матчах. Вы должны ловко управлять своей метлой, отбивать и забрасывать квоффлы в кольца соперников, избегать бладжеров и пытаться поймать золотистый снитч.