Открыт набор к закрытому плейтесту Quidditch Champions

13-го сентября на странице Hogwarts Legacy в Steam сообщили об очередном начале закрытого плейтеста Harry Potter: Quidditch Champions.
Привет команде "Hogwarts Legacy"! Мы проводим закрытое игровое тестирование игры "Гарри Поттер: Quidditch Champions! Зарегистрируйтесь здесь, чтобы получить шанс присоединиться. Quidditch Champions - это динамичная многопользовательская онлайн-игра, посвящённая самому культовому магическому виду спорта в мире. Чемпионы, оседлайте мётлы!
Harry Potter: Quidditch Champions является полноценной, онлайн игрой про Квиддич. Вымышленная, спортивная игра, в которую играют персонажи романов Джоан К. Роулинг о Гарри Поттере. Официальная дата выхода игры пока неизвестна. Релиз запланирован в этом году на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и PC.