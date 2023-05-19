Hawken Reborn утопили в отрицательных отзывах за внутриигровой P2W-магазин, однообразный геймплей и ошибки ©

Спустя пять лет после того, как серверы были выведены из сети, серия мехо-шутеров Hawken вернулась с новой частью, но ее сильно ненавидят за добавление pay-to-win магазина.

Это далеко не единственная жалоба на Hawken Reborn, судя по отзывам. И критики, и пользователи Steam, в целом недовольны возрождением, причем наиболее частыми жалобами являются многочисленные ошибки и проблемы с производительностью, повторяющийся геймплей и, конечно же, этот проклятый магазин.

Люди ненавидят pay-to-win магазины, и не зря. В лучшем случае это места, где можно потратить реальные деньги на бесполезную косметику, а в худшем, что и произошло с Hawken Reborn, они предназначены для того, чтобы побудить вас пройти игру, просто бросив в нее свой кошелек. Рецензенты также отмечают, что цена одной пачки премиум-валюты чуть меньше стоимости покупки мехов, то есть вам придется купить две пачки, и тогда у вас останется куча денег, которые вы сможете использовать только для покупки новых вещей.

На данный момент из 1042 отзыва в Steam 814 являются отрицательными. "Они убили hawken, а затем используют его труп для создания новой игры, которая на самом деле не является hawken", - гласит один из отзывов.

Еще одна большая проблема, которую испытывают люди с Hawken Reborn, заключается в том, что, по крайней мере, в ее нынешнем состоянии в раннем доступе, это только однопользовательская PvE-игра, в то время как серия действительно больше известна PvP. Этот факт усугубляет проблему микротранзакций, поскольку донатные магазины и микротранзакции обычно встречаются только в многопользовательских играх.

"Это Hawken в моделях мехов и только в названии", - гласит еще один негативный отзыв в Steam. "Художественный стиль совершенно другой (и хуже), игра с оружием и движением совершенно другая (и хуже), и она уже планирует чрезвычайно сильно упереться в монетизацию! Она мельче, чем детский бассейн посреди пустыни".

Если быть до конца справедливым, Hawken Reborn все еще является игрой в раннем доступе, причем только что вышедшей из печи. До запуска еще много времени, чтобы разобраться с магазином и учесть другие замечания сообщества, но это, конечно, не самое лучшее начало для долгожданного возвращения серии игр про мехов.