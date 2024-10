Разработка песочницы Hawthorn может быть отменена из-за нехватки денег

Недавно новая студия NEARstudios, основанная разработчиками The Elder Scrolls 5: Skyrim, Mass Effect и The Last of Us, анонсировала свою дебютную игру Hawthorn. Проект быстро завоевал популярность и попал в списки желаемого в Steam более 112 тысяч раз.



Однако, как выяснилось, разработка финансируется из личных средств команды, и некоторые сотрудники все еще не получили зарплаты за свою работу. Hawthorn описывается как смесь Skyrim и Stardew Valley, над ней трудятся такие специалисты, как Хизер Серлан, Брюс Несмит и Джейсон Ричардсон.



Несмотря на вирусный успех анонса, студии пока не удалось привлечь инвесторов. Если ситуация не изменится, планируется запуск кампании на Kickstarter. Разработчики также столкнулись с обвинениями в нарушении авторских прав на TikTok из-за геймплейного трейлера с лицензированной музыкой.