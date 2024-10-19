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Hawthorn 2026 г.
Ролевая, Мультиплеер, Выживание, От третьего лица, Фэнтези
7.2 5 оценок

Разработка песочницы Hawthorn может быть отменена из-за нехватки денег

Simple Jack
Новости

Недавно новая студия NEARstudios, основанная разработчиками The Elder Scrolls 5: Skyrim, Mass Effect и The Last of Us, анонсировала свою дебютную игру Hawthorn. Проект быстро завоевал популярность и попал в списки желаемого в Steam более 112 тысяч раз.

Однако, как выяснилось, разработка финансируется из личных средств команды, и некоторые сотрудники все еще не получили зарплаты за свою работу. Hawthorn описывается как смесь Skyrim и Stardew Valley, над ней трудятся такие специалисты, как Хизер Серлан, Брюс Несмит и Джейсон Ричардсон.

Несмотря на вирусный успех анонса, студии пока не удалось привлечь инвесторов. Если ситуация не изменится, планируется запуск кампании на Kickstarter. Разработчики также столкнулись с обвинениями в нарушении авторских прав на TikTok из-за геймплейного трейлера с лицензированной музыкой.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Темный-Властелин

а че экоактивистам не заходит игра про животных?

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TheNikolay00

Так же как по аналогии всяким воук-активистам "заходят" игры с повесткой

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Wolfenstein

ролевой мультик выживач 🤣 не успел ошкурит а уже накрылся - действительно пичалька досадка

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Блоха В Сарафане

Так от создателя Ноу Муне Скай выходит такая игра, только с мультиплеером, графонистей и больше. Смысл такую халтурку за три копейки выпускать?

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MunchkiN 616

концепция игры просто странная. играешь за животных. если бы это был скайрим 2 как в масс эффекте и драками как в зи ласт оф ус большему количеству человек бы понравилось.

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