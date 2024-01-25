В марте Hearts of Iron 4 получит дополнение Trial of Allegiance, добавляющее страны Южной Америки

Компания Paradox Interactive сообщила, что в марте выпустит новый контент для самой продаваемой глобальной стратегической военной игры Hearts of Iron 4. В дополнении, которое выйдет 7 марта, в центре внимания страны Южной Америки. Дополнение называется Trial of Allegiance (Испытание верности). Страны Южной Америки имеют свои внутренние проблемы, но сталкиваются с давлением, требующим выбора стороны в продолжающейся мировой войне.

Trial of Allegiance — это новый пакет контента, рассказывающей о решающих годах Второй мировой войны. В этом дополнении крупные страны Южной Америки занимают центральное место, обеспечивая стабильность у себя дома в нестабильном мире. Следуйте историческим событиям или исследуйте новые драматические альтернативные истории в трех новых национальных деревьях фокусов.

Особенности Hearts of Iron 4: Trial of Allegiance включают: