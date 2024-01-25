В марте Hearts of Iron 4 получит дополнение Trial of Allegiance, добавляющее страны Южной Америки

Компания Paradox Interactive сообщила, что в марте выпустит новый контент для самой продаваемой глобальной стратегической военной игры Hearts of Iron 4. В дополнении, которое выйдет 7 марта, в центре внимания страны Южной Америки. Дополнение называется Trial of Allegiance (Испытание верности). Страны Южной Америки имеют свои внутренние проблемы, но сталкиваются с давлением, требующим выбора стороны в продолжающейся мировой войне.
Trial of Allegiance — это новый пакет контента, рассказывающей о решающих годах Второй мировой войны. В этом дополнении крупные страны Южной Америки занимают центральное место, обеспечивая стабильность у себя дома в нестабильном мире. Следуйте историческим событиям или исследуйте новые драматические альтернативные истории в трех новых национальных деревьях фокусов.
Особенности Hearts of Iron 4: Trial of Allegiance включают:
- Национальное дерево фокусов для Бразилии: столкнувшись с десятилетием внутренних раздоров и конституционных кризисов, Бразилия может пойти по историческому пути как поздно, но ценный участник дела союзников. Альтернативно, стремитесь к континентальной гегемонии под руководством нового правительства с новыми приоритетами.
- Национальное дерево фокусов для Аргентины. Аргентина, изобилующая коррупцией, восстаниями и волнениями рабочих, представляет собой сложную политическую задачу. Решив проблемы дома, вы сможете внести больший вклад на мировой арене и помочь этой стране полностью раскрыть свой потенциал.
- Национальное дерево фокусов для Чили: Чили — энергичная республика с радикальными традициями, которой приходится противостоять внутренним фашистским партиям, уголькам этнических волнений и внушительному влиянию Соединенных Штатов. Проложите курс равенства и обновления, поднимите знамя объединения континента под одним флагом.
- Новый визуал: новые 3D-спрайты юнитов для бразильской армии, а также новое уникальное 2D-изображение для деревьев и юнитов национального фокуса.
- Новая музыка: шесть новых песен, по две для основных стран в наборе.
- Новая озвучка: озвучка на бразильском португальском, аргентинском испанском и чилийском испанском языках.
аргентина за щеку мальвины примет?